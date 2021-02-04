王一博邀你来洛阳看牡丹啦

刚刚，洛阳旅游微信公众号发布推文《王一博为家乡喊话！快来洛阳赏牡丹啦！》。文中，洛阳籍艺人王一博录制视频邀请大家到家乡洛阳，开启牡丹之约。

刚刚，洛阳旅游微信公众号发布推文《王一博为家乡喊话！快来洛阳赏牡丹啦！》。文中，洛阳籍艺人王一博录制视频邀请大家到家乡洛阳，开启牡丹之约。

“牡丹真国色，洛阳花正开。大家好，我是王一博，邀请你到我的家乡洛阳，游千年古都，赏国色牡丹。这个春天，来洛阳开始一场牡丹之约吧！”——王一博

王一博，1997年8月5日出生于河南省洛阳市，中国内地流行乐男歌手、演员、主持人、职业摩托车赛车手。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟）