赵春娥：“为人民服务一辈子”的煤场女工（最美洛阳人—清明时节追忆党史人物）

6日，记者来到位于老城区西北隅街道办事处的赵春娥纪念室，一些市民和她曾经的工友来到这里，送花向赵春娥致敬。据相关工作人员介绍，每年清明前后，她的工友和附近的居民都会自发来到这里悼念赵春娥。

工友和附近市民参观赵春娥纪念室

6日，记者来到位于老城区西北隅街道办事处的赵春娥纪念室，一些市民和她曾经的工友来到这里，送花向赵春娥致敬。据相关工作人员介绍，每年清明前后，她的工友和附近的居民都会自发来到这里悼念赵春娥。

小院内，中华全国总工会原主席倪志福书写匾额的简洁肃穆，纪念室外，一棵青松苍翠挺拔。纪念室内，赵春娥的大幅照片在墙上张贴着；玻璃展柜内，陈列着她用过的物品。

赵春娥纪念室

睹物思人，时光回转。

20世纪80年代初期，一个充满春天气息的名字伴随着春风，传遍神州大地。全国掀起了一股向这位来自中原的劳动模范学习的热潮。她就是“为人民服务一辈子”的洛阳市老集煤场女工赵春娥。