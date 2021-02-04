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这种黑牡丹叫“青龙卧墨池” 有段关于它的美丽传说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.06 19:09

　　牡丹从花色上可分为九大色系，其中黑牡丹尤为珍贵。6日，记者在中国国花园看到，一种黑色牡丹花开正盛，它的花瓣为深紫色，雌蕊为绿色，很是特别。

　　“这种牡丹叫‘青龙卧墨池’，绿色的雌蕊弯弯曲曲地藏在花朵中央，就像一条小青龙横卧其中。”中国国花园园林科科长郑涛说。

一朵刚刚绽放的初乌

　　关于“青龙卧墨池”有个美丽的传说：相传很久以前洛阳大旱，花王牡丹奄奄一息，镇守王母娘娘瑶池的小青龙去求东海龙王，不料遭到拒绝。原来，两年前龙王命人在龙宫移植了10株曹州牡丹，却始终不见开花，龙王就下令3年不降雨，害得洛阳牡丹也受到连累。于是，小青龙冒险盗取瑶池仙水，救活了天下牡丹。人称“百年红”的长寿牡丹沐浴仙水后变成了红衣仙女，她知道王母娘娘不会放过小青龙，就飞到泰山墨池，把自己浸黑，变成了一株黑紫色的牡丹。小青龙藏身其花心，躲过了王母娘娘的捉拿。此后，每逢春暖花开，她们便双双来到人间，展示牡丹的别样美丽。于是，人们给这种名贵牡丹起了个好听的名字——青龙卧墨池。

青龙卧墨池花开正盛

　　除了“青龙卧墨池”，一种花蕊为金色的黑牡丹“黑海洒金”也正值盛花期。郑涛说，未来三到四天是这两种牡丹的最佳观赏期，再晚花朵就要败了。此外，颜色更接近黑色的牡丹“初乌”已经初开，再过三四天后进入盛花期。

　　“现在颜色最接近黑色的牡丹品种是‘黑豹’，目前还没开花，预计一周后进入盛花期。”郑涛介绍，“青龙卧墨池”“黑海洒金”在市区各大牡丹园都能看到，“初乌”相对比较稀有，主要集中在中国国花园和国际牡丹园内，其他牡丹园也有少量分布。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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