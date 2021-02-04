洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

4月7日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.06 17:39

　　目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　隋唐城遗址植物园：全园共有510多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的45%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有富贵满堂、俊艳红、古城春色、紫蓝魁、花游等；初开的牡丹品种有百园红霞、珠光墨润、玫红飘香、金桂飘香、冠世墨玉等。另外，园内一级路两侧千余株樱花、碧桃盛开。千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、菊花桃、绛桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。南门5万余株郁金香开放。

(隋唐城遗址植物园 岛锦)

(隋唐城遗址植物园 古城春色)

(隋唐城遗址植物园 黑海撒金)

(隋唐城遗址植物园 玫红飘香)

(隋唐城遗址植物园 姚黄)

　　中国国花园：全园共有约320个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的42%。主要分布在蝴蝶园、木栈道、早开园、唐风隋影广场等处。其中：盛开的牡丹品种有芳纪、寒樱狮子、胡红、雪映桃花、村松樱、似二乔、黑海撒金、墨楼争辉、花游等；初开的牡丹品种有旭港、白神、樱花粉、百园红霞、冠世墨玉、初乌、豆绿、姚黄、岛大臣等。园内樱花、碧桃、紫荆、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 胜葛巾)

(中国国花园 白峰)

(中国国花园 初乌)

(中国国花园 旭港)

　　王城公园：全园共有500多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的55%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、紫云天香台、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有珊瑚台、虞姬艳妆、香玉、飞燕红装、八重樱、岛锦、芳纪、岛大臣等；初开的牡丹有贵妃插翠、十八号、首案红、盘中取果、群乌、八千代椿、八束狮子、七宝殿等。园内棣棠、樱花、紫荆等竞相绽放。

(王城公园 雪映桃花)

(王城公园 八重樱)

　　神州牡丹园：全园共有554个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的42%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有景玉、粉中冠、贵妃插翠、霓虹焕彩、春柳、卷叶红、太平红、清香白、粉楼台、迎日红、新日月、蓝宝石、银红巧对、彩绘、银红争春、似荷莲、明星、洛阳红、鲁菏红、大红宝珠、岛锦、十八号、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、墨池金辉、腰带红、二乔、雪映桃花等；初开的牡丹品种有白鹤卧雪、冰凌罩红石、层叠多娇、鲁粉、满园春光等。园内碧桃、樱花、郁金香竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有100多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的30%。主要分布在早花区、环路沿线及大温室。大温室牡丹开放80%。其中：盛开的牡丹品种有藏枝红、太阳、芳纪、景玉、火炼金丹、洛阳红、蓝月亮、二乔、玉版白等；初开的牡丹品种有墨紫绒金、麻姑献寿、李园红、户川寒、兰贵人、老君紫、银红巧对、冬凌桃仙等。

(国际牡丹园 二乔)

(国际牡丹园 兰贵人)

(国际牡丹园 迎日红)

　　国家牡丹园：全园共有约280个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的20%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有霓虹焕彩、百园红霞、二乔、赛雪塔、小桃红、白雪塔等；初开的牡丹品种有黄辉、红乔、姚黄、富贵满堂、太阳、芳纪、洛阳红等。园内紫藤、碧桃、樱花、连翘、榆叶梅等争奇斗艳。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳南山牡丹文化园盛装开园【组图】
  • 清明小长假，洛阳接待游客249.27万人次
  • 清明小长假 玩转洛阳城
  • 一女子将手机落在地铁站后被捡走 警察...
  • 百年牡丹 芳姿醉人
  • “梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园...
  • 解决最后100米快递服务难题 洛阳市“...
  • 汝阳县开展祭英烈 学党史 弘扬革命传...
  • 种植袖珍西瓜 助力乡村振兴
  • 陈淑欣主持召开洛阳市民营企业对标提...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    牡丹绽放迎客来
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    精彩热帖

    牡丹又一年 盛开更娇艳

    朱樱湖雾晨

    宁人坊 花如海

    光影瞬间 靓丽模特
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605