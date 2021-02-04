4月7日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

四星级牡丹观赏园花情如下：

隋唐城遗址植物园：全园共有510多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的45%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有富贵满堂、俊艳红、古城春色、紫蓝魁、花游等；初开的牡丹品种有百园红霞、珠光墨润、玫红飘香、金桂飘香、冠世墨玉等。另外，园内一级路两侧千余株樱花、碧桃盛开。千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、菊花桃、绛桃、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。南门5万余株郁金香开放。

(隋唐城遗址植物园 岛锦)

(隋唐城遗址植物园 古城春色)

(隋唐城遗址植物园 黑海撒金)

(隋唐城遗址植物园 玫红飘香)

(隋唐城遗址植物园 姚黄)

中国国花园：全园共有约320个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的42%。主要分布在蝴蝶园、木栈道、早开园、唐风隋影广场等处。其中：盛开的牡丹品种有芳纪、寒樱狮子、胡红、雪映桃花、村松樱、似二乔、黑海撒金、墨楼争辉、花游等；初开的牡丹品种有旭港、白神、樱花粉、百园红霞、冠世墨玉、初乌、豆绿、姚黄、岛大臣等。园内樱花、碧桃、紫荆、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 胜葛巾)

(中国国花园 白峰)

(中国国花园 初乌)

(中国国花园 旭港)

王城公园：全园共有500多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的55%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、紫云天香台、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有珊瑚台、虞姬艳妆、香玉、飞燕红装、八重樱、岛锦、芳纪、岛大臣等；初开的牡丹有贵妃插翠、十八号、首案红、盘中取果、群乌、八千代椿、八束狮子、七宝殿等。园内棣棠、樱花、紫荆等竞相绽放。

(王城公园 雪映桃花)

(王城公园 八重樱)

神州牡丹园：全园共有554个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的42%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有景玉、粉中冠、贵妃插翠、霓虹焕彩、春柳、卷叶红、太平红、清香白、粉楼台、迎日红、新日月、蓝宝石、银红巧对、彩绘、银红争春、似荷莲、明星、洛阳红、鲁菏红、大红宝珠、岛锦、十八号、珊瑚台、俊艳红、胜葛巾、墨池金辉、腰带红、二乔、雪映桃花等；初开的牡丹品种有白鹤卧雪、冰凌罩红石、层叠多娇、鲁粉、满园春光等。园内碧桃、樱花、郁金香竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有100多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的30%。主要分布在早花区、环路沿线及大温室。大温室牡丹开放80%。其中：盛开的牡丹品种有藏枝红、太阳、芳纪、景玉、火炼金丹、洛阳红、蓝月亮、二乔、玉版白等；初开的牡丹品种有墨紫绒金、麻姑献寿、李园红、户川寒、兰贵人、老君紫、银红巧对、冬凌桃仙等。

(国际牡丹园 二乔)

(国际牡丹园 兰贵人)

(国际牡丹园 迎日红)

国家牡丹园：全园共有约280个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的20%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有霓虹焕彩、百园红霞、二乔、赛雪塔、小桃红、白雪塔等；初开的牡丹品种有黄辉、红乔、姚黄、富贵满堂、太阳、芳纪、洛阳红等。园内紫藤、碧桃、樱花、连翘、榆叶梅等争奇斗艳。