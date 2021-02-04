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洛阳市图书馆黄河文化系列公益讲座来啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.06 17:43

　　洛报融媒记者6日从洛阳市图书馆获悉，为保护传承弘扬黄河文化，讲好黄河故事，洛阳市图书馆今年将邀请洛阳市专家学者开展黄河文化系列专题讲座。这些讲座不仅从深层次探讨客家人与河洛、黄河文化的表达、黄河文化与洛阳黄河文化关系，还将从文学、宗教、艺术等方面带领大家了解黄河文化的源头、河洛文化的中心洛阳。

　　本周六即将举办“黄河文化系列讲座”第一场，此场专题讲座将邀请中国河洛文化研究会理事，洛阳客家文化研究会名誉会长，研究员徐金星带来《根在河洛客家人》讲解，让我们了解河洛文化与客家文化的渊源。

　　此次“黄河文化系列讲座”共计8场，场次及具体信息如下：

　　第一场 (4月10日)

　　主讲人：徐金星 内容：《根在河洛客家人》

　　第二场 (5月9日)

　　主讲人：吴涛 内容：《黄河文化的表达载体与渠道》

　　第三场 (6月12日)

　　主讲人：王建国 内容：《黄河文化视野下的汉魏洛阳故城》

　　第四场 (7月10日)

　　主讲人：郭炳洁 内容：《黄河文化的形成与洛阳黄河文化的特征》

　　第五场 (8月14日)

　　主讲人：张显运 内容：《河洛地区佛教中国化进程》

　　第六场 (9月11日)

　　主讲人：黄甜 内容：《河洛地区的壁画》

　　第七场 (10月10日)

　　主讲人：毛阳光 内容：《古代洛阳与丝绸之路》

　　第八场 (11月13日)

　　主讲人：于涌 内容：《河洛文学与黄河精神》

　　参加方式：关注“洛阳市图书馆”微信订阅号预约报名。接受单位团体报名。

　　温馨提示：参加活动的读者请主动配合洛阳市图书馆防疫管理工作，自备防护口罩，入馆前进行体温检测、“洛康码”核验。（洛报融媒记者 李冰 实习生 蔡怡荷 通讯员 张炜）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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