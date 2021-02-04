邂逅“鲜美”春光！2021清明小长假，栾川文旅活动精彩纷呈！

“鲜美”春光百花开，清明踏春正当时！梨花风起送舒爽，奇境栾川人气旺！

“鲜美”春光百花开，

清明踏春正当时！

梨花风起送舒爽，

奇境栾川人气旺！

清明小长假，奇境栾川掀起了踏春游热潮。据统计，清明三天小长假，全县共接待游客11.37万人次，旅游综合收入6846.66万元。

正能量满满，清明纪念主题

红色游、研学游亮点纷呈

抱犊寨老兵千里寻亲，重温峥嵘岁月，党员干部纪念碑前祭英烈、看图片，重温入党誓词；重渡沟数千群众在清明节当天，自发到马海明纪念园进行悼念扫墓活动，聆听马海明故事，缅怀山区群众脱贫致富的领路人。抱犊寨、马海明纪念园、县城烈士陵园、七英雄烈士纪念园等，广大群众、广大游客以不同形式的“纪念游”使清明节更有意义。

景区踏春活动多，文旅融合复苏态势明显

老君山景区“锦绣峰林云上花开”仙山花海节如约而至，多日的降温阴雨天气使老君山出现雾凇云海的奇观，引各方游客纷纷拍照打卡。在老君山中天门广场，铺就一片色彩斑斓的花毯，上演精彩的汉服舞蹈表演，游客热情高涨，抖音旅行榜热度居河南省第一。

鸡冠洞景区民俗节目丰富多彩，备受游客青睐。舞蹈快闪秀、打花棍；民俗节目压罗子官、踩高跷；非遗文化川剧变脸、魔术等节目吸引了众多游客蜂拥而至，赢得游客连连喝彩。

竹海野生动物园推出“畅吃券”，并持续开展免费品小吃、免费喝热汤活动，更有杂技、魔术、舞台剧等免费表演节目向游客精彩呈现，为游客带来阵阵欢笑。

美丽乡村多点开花，近郊游成主选模式

清明小长假适逢合峪镇举办首届“五岳金兰”兰花品鉴会，全国兰友赏花的同时，还可以一同观赏白土镇的连翘花、陶湾镇的桃花等，重管委新南村、王坪铁路小镇、叫河牛堡文化园、庙子庄子村、山湾村、陶湾康养小镇等乡村旅游点全面复苏迎客，乡村休闲游也成了游客们抗疫减压舒缓放松的首选。

民宿消费持续走俏，特色小院遍地开花

小长假前，县文广旅局启动“名人能企”进乡村“双百”民宿建设暨培训活动，夯实服务基础，助推了民宿热持续升温。陶湾镇静水山居、潭头镇拨云岭村慢居十三月、庙子镇静语流年、莘野揽山、重渡沟民宿集群等近100家精品民宿，成为引客新亮点。精品民宿以主题特色和服务品质受到了广大游客的追捧。

出游选栾川，市场区域明显扩大

防控不松懈，为游客筑牢安全底线

随着郑栾高速的开通，清明假期期间，京、津、冀、陕、皖、苏、浙等自驾游客较前年相比(疫情因素不考虑)增加两成左右，自驾游与组团游的比例在7:3。全县各景区严格落实疫情防控相关措施，做到疫情防控常态化。县文广旅局督促各文旅企业落实安全责任，开展重点领域安全隐患排查整改，确保假期旅游接待工作安全有序。

最美人间四月天，花香纷飞惹人羡，

山花烂漫已开启，奇境栾川在等你！

通讯员：王锦钰④