年采购额超5000万元！洛阳特色农副产品进京销售有了“专用通道”

4月6日，洛阳扶贫农副产品进京启动仪式及签约仪式，在伊滨区华晶银河湾酒店北京食府举行。根据计划，今年，来自北京的采购单位将从我市采购超5000万元的宜阳花椒、偃师银条、伊川红薯、汝阳香菇、新安粉条等农副产品。

4月6日，洛阳扶贫农副产品进京启动仪式及签约仪式，在伊滨区华晶银河湾酒店北京食府举行。根据计划，今年，来自北京的采购单位将从我市采购超5000万元的宜阳花椒、偃师银条、伊川红薯、汝阳香菇、新安粉条等农副产品。

据悉，该活动由市商务局、市扶贫开发协会、北京洛阳企业商会联合发起，旨在拓宽洛阳扶贫农副产品销路，让更多优质的洛阳特色农副产品进入广大北京市民的餐桌，进一步增强洛阳特色农副产品的知名度、影响力。

在供需双方签约仪式上，北京湖广会馆中央厨房、北京创辉优品超市等企业和偃师银条、宜阳花椒等商家代表签订采购计划书及合作详单。采购企业负责人介绍，今后，他们将优先使用洛阳的扶贫农副产品，在保证菜品保留老北京原汁原味的基础上，宣传推广洛阳的扶贫农副产品。

市商务局相关负责人表示，此次活动实现了双赢，为洛阳的扶贫农副产品销售找到了一条新路，有效地促进了相关农户增收，助推乡村振兴事业。(洛报融媒记者 郭学锋 文/图)