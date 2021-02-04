这个清明，网友“云端”寄哀思

打开洛阳“云祭扫”平台，点进逝者所在墓园，在线上写下思念的文字和献上花束……清明节期间，身在外地的洛阳姑娘吴珊(化名)用网络祭扫的方式纪念已故的父亲。

打开洛阳“云祭扫”平台，点进逝者所在墓园，在线上写下思念的文字和献上花束……清明节期间，身在外地的洛阳姑娘吴珊(化名)用网络祭扫的方式纪念已故的父亲。

“因为疫情，两年没回老家扫墓了，多希望远在天堂的父亲也能在云端链接哀思。”吴珊今日告诉记者，无论在网上还是现场，祭扫最重要的都是表达对已故亲友的思念。

今年清明节是疫情防控常态化之下的第一个清明节。为巩固疫情防控成果，减少集聚性感染风险，民政部门大力推广非现场祭扫方式，全国各地纷纷推出线上祭祀平台，倡导市民通过网络祭扫的形式寄托哀思。清明节前，由洛阳市民政局指导、洛阳网设计研发的洛阳“云祭扫”平台推出后，成为不少民众向先人表达哀思的方式。在线献花、点烛、寄语，并分享链接给亲朋好友一起“云祭扫”，随时随地将敬意、亲情和孝心通过“云端”，缅怀逝者，寄托哀思。截至4月5日晚，共有2000余人登录洛阳“云祭扫”平台进行线上祭扫，祭扫记录近万条。

如今，各种文明祭扫方式逐渐为民众所接受。2021年清明假期期间，“网上扫墓”搜索热度比去年同期上升329%。民政部相关数据显示，各地登录网络祭扫平台的群众达738万人次。网络祭祀、远程祭扫等正在成为社会风尚。(见习记者 曲若凡)