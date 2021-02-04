解决最后100米快递服务难题 洛阳市“邮快合作”签约仪式举行

4月6日，洛阳市“邮快合作”签约仪式举行。在市邮政管理局的组织下，洛阳市邮政分公司会同洛阳市申通、中通、韵达、圆通、百世、顺丰、极兔、京东、德邦、优速、宅急送、丹鸟、建华、菜鸟驿站等14家快递企业共同举行“邮快合作”签约仪式。

4月6日，洛阳市“邮快合作”签约仪式举行。在市邮政管理局的组织下，洛阳市邮政分公司会同洛阳市申通、中通、韵达、圆通、百世、顺丰、极兔、京东、德邦、优速、宅急送、丹鸟、建华、菜鸟驿站等14家快递企业共同举行“邮快合作”签约仪式。

洛报融媒记者获悉，“邮快合作”是贯彻落实党中央、国务院决策部署，服务乡村振兴，促进农村电子商务和快递服务高质量发展的一项重要工作，深入实施邮快合作，顺应政策导向，惠及民生福祉，符合各方利益。近年来，洛阳市邮政分公司坚决践行习近平总书记关于“积极发展农村电子商务和快递业务”的重要指示精神，在我市农村地区建成了覆盖面最广、体系最健全的寄递网络。目前，全市邮政企业共有农村邮政支局所141个，开通农村邮路60条、投递段道254条，实现了所有乡镇设所、村村通邮。

近年来，洛阳市邮政分公司认真贯彻落实党中央、国务院打赢脱贫攻坚战与乡村振兴战略的决策部署，全面推动邮政业高质量发展，更好服务“三农”工作。洛阳邮政充分发挥邮政县以下寄递网络优势，有效整合行业资源，积极推进“邮快合作”下乡进村，尽快打通“最后100米”，深入拓展农村快递市场，服务农村电商发展，助力乡村振兴。

下一步，洛阳市邮政分公司将以“为民解决最后100米快递服务难题”为目标，持续加强与各快递业企业的密切合作，推进“邮快合作”尽快步入规范化、标准化的运营轨道，为农村地区提供更加便捷高效的快递服务，开创我市邮快合作新格局，为全市脱贫攻坚成果巩固拓展与全面乡村振兴有机衔接做出新的更大贡献。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 陈肖晓)