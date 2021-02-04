《剑器舞》将军绝技 佳人留名(盛唐乐舞与洛阳)

牛年伊始，舞蹈《唐宫夜宴》火了。

牛年伊始，舞蹈《唐宫夜宴》火了。

上元之夜，当“唐宫小姐姐”穿越回洛阳应天门，恢宏壮丽的明堂内，一场宫廷乐舞让无数人梦回盛唐。

是的，从某种程度上说，乐舞是盛唐的灵魂，乐舞文化也是河洛文化的重要组成部分。今天，让我们来聊一聊盛唐乐舞与洛阳那些不得不说的故事。

将军裴旻的剑舞

说到《剑器舞》，人们通常会想起一个人，那就是公孙大娘。

诗圣杜甫有诗云：“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。”当年的公孙大娘玉貌锦衣，英姿飒爽，给年幼的诗人留下了极为深刻的印象。

不过，面对盛唐剑舞第一高手，公孙大娘也得甘拜下风。

盛唐剑舞第一高手是谁？当然是将军裴旻(mín)。《新唐书》中记载，唐文宗曾下诏，将裴旻的剑舞与李白诗歌、张旭草书定为盛唐“三绝”。后来，世人也称裴旻为剑圣。

在《独异志》中，唐人李亢记述了裴旻的一次剑舞表演。

那是唐玄宗开元年间，将军裴旻在洛阳为母亲守孝。他想花重金请吴道子在天宫寺作壁画，为母亲超度。吴道子说：“我久不作画，有些手生。不如将军舞剑一曲，让我从中找些灵感吧。”

裴旻便换下孝服，持剑起舞。他“走马如飞，左旋右抽”，又突然间“掷剑入云，高数十丈”。就在利剑如闪电般下落的时候，他不慌不忙，伸手“执鞘承之”，使剑稳稳插入鞘中，数千名围观者无不惊叹。

吴道子在一旁凝神观看，如获神助，很快便绘出了以神鬼为主题的壁画《除灾患变》，“为天下之壮观”。

当时在场的张旭也情不自禁，在天宫寺的墙壁上笔走龙蛇，留下了“天下第一狂草”的墨宝。围观者大饱眼福，激动不已，都称“一日之中，获睹三绝”。

天宫寺位于天津桥南，本为李渊故宅，唐初改为寺宇，后来毁于战火。好在“一日三绝”的佳话流传下来，使后人得以窥到裴旻剑舞的风采。

事实上，裴旻是一名武将，不仅剑术高超，还精于骑射。王维在《赠裴旻将军》一诗中就说：“腰间宝剑七星文，臂上雕弓百战勋。见说云中擒黠虏，始知天上有将军。”

由于唐玄宗喜欢他的剑舞，命人作了《裴将军剑舞赋》；颜真卿也有《赠裴将军》诗，赞他“剑舞若游电”……裴旻剑舞遂成盛唐一绝，连李白都想跟他学剑，他的战功倒不常被人提起了。

诗仙李白的江湖

诗仙李白平生有三大爱好，一是剑，二是酒，三是诗。

《新唐书》中记载，李白“喜纵横术，击剑，为任侠”。这在他的诗文中也常有提及。

如在《与韩荆州书》一文中，李白称自己“十五好剑术，遍干诸侯；三十成文章，历抵卿相”。他少年时就成了一名侠客，剑术高超，快意恩仇，曾在乡里手刃数人，后来仗剑走天涯，四处游历。

唐人有尚武之风，李白也想凭借自己的才干，为朝廷建功立业，并发出了“愿将腰下剑，直为斩楼兰”的呼声。然而，尽管在贺知章等人的举荐下，他有了谒见唐玄宗的机会，却并未得到重用。

离开朝廷后，李白一度心灰意冷，并在《玉壶吟》中留下了“三杯拂剑舞秋月，忽然高咏涕泗涟”的诗句。除了舞剑、饮酒和赋诗，他还能做什么呢？

安史之乱爆发后，中原失陷，李白携妻西逃，后辗转再向东南，儿子伯禽却滞留山东。两地音信不通，令他十分担忧。

正在此时，门生武谔来了。这是一位侠客，曾受李白之恩，拜在李白门下，不为学诗，而是学习剑术。如今见恩师因思念爱子而悲伤，他便决定冒险前往“贼陷区”，将伯禽接来与恩师团聚。

李白设宴为武谔送行，酒酣之际，他提笔写下了《赠武十七谔》一诗，表达自己的感激之情。

伯禽即明月奴，是李白的长子。他后来有两个女儿，都生活在安徽当涂一带，并嫁给了当地的农夫。

再说李白。公元762年，他在当涂去世，葬于青山之下。80年后，这里来了一个名叫裴敬的人。他为李白重新刻了墓碑，并在《翰林学士李公墓碑》一文中写道：“(李白)常心许剑舞。裴将军，予曾叔祖也。尝投书曰：‘如白愿出将军门下。’”

原来，裴敬是裴旻家族的后人。他知道李白喜欢剑舞，也知道李白曾致信裴旻，表达自己的倾慕之情。不过，裴旻是否真的教过李白剑舞，就不得而知了。

公孙大娘舞《剑器》

《明皇杂录》中记载，唐玄宗通晓音律，他在位时“有公孙大娘者，善舞剑”。

这位公孙大娘，就是诗圣杜甫眼中的“佳人公孙氏”。她能表演的剑舞有《邻里曲》《裴将军满堂势》等，“皆冠绝于时”。

一般认为，《裴将军满堂势》与裴旻有关，可能就改编自裴旻的剑舞。公孙大娘的名气能超过裴将军，则是因为杜甫晚年写的一首诗。

公元763年，寓居成都的杜甫得到一个好消息：唐军已收复中原。他急切地想回到家乡，连路线都设计好了：“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。”

然而，这个过程并不顺利。公元767年，56岁的杜甫还在四川奉节。一天，他应邀到夔府别驾元持家中观看《剑器舞》，表演者为河南临颍的李十二娘，而她正是公孙大娘的弟子。

这勾起了杜甫对往事的回忆。他在《观公孙大娘弟子舞剑器行》一诗中说：“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂。……临颍美人在白帝，妙舞此曲神扬扬。与余问答既有以，感时抚事增惋伤。”

是啊，公元715年，杜甫4岁时，就在河南郾城(今漯河)观看过公孙大娘舞剑。如今50多年过去了，自己早已白了头，公孙大娘的弟子也已过了盛年，怎不让人感慨世事沧桑？

因为杜甫的诗，公孙大娘的《剑器》名动天下。到晚唐时，人们还对她念念不忘，如司空图在《剑器》一诗中说：“楼下公孙昔擅场，空教女子爱军装。”

不过，盛唐时期的《剑器舞》多是独舞，表演者有男有女。到晚唐时，它已被改编成声势浩大的男子群舞，带有浓厚的实战气息。

到了宋代，《剑器舞》又被改编成宫廷队舞，有简单的故事情节，主要是引入汉代和唐代两个著名的剑舞故事。其中，汉代的故事是鸿门宴上“项庄舞剑，意在沛公”；唐代的故事是公孙大娘舞《剑器》，张旭观之“草书大进”，杜甫则写了《观公孙大娘弟子舞剑器行》一诗。

裴旻是剑圣，吴道子是画圣，张旭是草圣。他们在洛阳天宫寺即兴表演的“一日三绝”，也从侧面反映了盛唐剑舞的最高水准。

李白是诗仙，杜甫是诗圣，加上“善舞剑”的公孙大娘，他们则为盛唐剑舞注入了灵魂。(记者 张广英)