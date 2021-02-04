为寻找烈士爷爷下落 他用了18年

4月3日，小雨淅沥，栾川县烈士陵园内，革命烈士纪念碑巍然耸立。

4月3日，小雨淅沥，栾川县烈士陵园内，革命烈士纪念碑巍然耸立。

“爷爷，我们来看你了……”在烈士靳凤采的墓碑前，靳建红双膝跪地，泪流满面。

靳建红是河北省沙河市人，今年清明假期，受栾川抱犊寨景区邀请，他与父亲等人再次来到栾川祭奠亲人，并与部分老英雄重回抱犊寨。

“我用了18年寻找爷爷的下落，最终在栾川实现心愿。我的爷爷牺牲在栾川，这里就是我的家。”靳建红说。

“与奶奶合葬的，是块刻有爷爷名字的蓝砖”

靳建红的爷爷靳凤采出生于1923年，青年时代就萌生了救国救民思想，在担任村会计等职务时，多次参与敌后抗日武装斗争。

1946年9月15日，靳凤采参军，成为西北民主联军第38军55师164团战士。

靳凤采这一走，再无音信。1952年，其妻追问村干部：“为啥俺家的一直没回来？”这时，村干部才说出实情：靳凤采已牺牲。

“奶奶得知消息后，精神遭受沉重打击，终身未再嫁。”靳建红说。1994年，靳建红的奶奶病故。“按当地风俗，男女寿终应当合葬，但由于我爷爷下落不明，与奶奶合葬的，是块刻有爷爷名字的蓝砖。”靳建红说，当年，23岁的他萌生了寻找爷爷下落的想法。

多方寻找，线索渺茫

靳建红告诉记者，尽管国家当时为他爷爷颁发了烈士证书，但由于奶奶遭受打击，精神恍惚，他的父亲年纪尚小，所以便没人进行进一步的追问。

1960年，沙河暴发洪水，靳家受灾，靳凤采的烈士证书也被冲毁。后来，相关部门为其补发了证书，但上面仅写明了“1947年11月，河南省卢氏县，解放战争中牺牲”。

“我爷爷具体是在什么地方、什么战斗中牺牲的，当时仍不得而知。”靳建红说，后来，他在沙河等地多方寻找有关爷爷的消息，线索渺茫。

此外，靳建红还询问过两名当年与爷爷一起参军的老人，也没有得到确切消息。其中，一位名叫代顺喜的老人是革命伤残军人，言语机能丧失，但能简单写几个字。这位老人曾写下“包头山”三个字。

寻亲18年，最终实现心愿

转机，终于在2012年到来。

靳建红介绍，当年3月，国家再次出台政策，对烈士后人给予进一步抚恤。他填写申报材料时，在当地民政部门的一份资料中，偶然发现“卢氏抱犊寨”等字样。

“‘抱犊寨’与‘包头山’发音相近，这让我联想到，抱犊寨难道就是我爷爷牺牲的地方？”靳建红说，他开始在网上查询，《洛阳晚报》2011年6月刊发的《“三打抱犊寨”，豫西解放精彩一幕》一文引起了他的注意，“这篇报道中对1947年解放军第二次攻打抱犊寨情节的记述，与之前老兵对我爷爷牺牲过程的描述基本吻合”。

靳建红立即给栾川县党史办写了一封求助信，请求帮助寻找其爷爷下落。仅仅几天后，栾川县党史办就电话回复靳建红，表示其爷爷牺牲在抱犊寨，安葬于栾川县烈士陵园。

得到消息后，靳建红立即赶往栾川县，在栾川县党史办、民政局等部门的带领下来到烈士陵园，找到了其爷爷的墓碑。

在栾川期间，靳建红还前往抱犊寨景区，得到热情接待，并从景区了解到其爷爷牺牲的详细过程。

“从1994年萌生寻亲想法，到2012年实现心愿，我用了18年时间。”靳建红说。

致力整理史料并组织老英雄重回抱犊寨

“三打抱犊寨”的历史让靳建红对爷爷敬佩不已，也对来之不易的美好生活更加珍惜。2012年之后的每年清明假期，他都会带着父亲等人来到栾川祭奠爷爷。

这些年，靳建红还致力于寻找当年参加过攻打抱犊寨战斗的老战士进行回访，整理历史资料，并尽力帮助这些老英雄重回抱犊寨，追忆峥嵘岁月。

4月3日、4日，参加过攻打抱犊寨战斗的河北省沙河市94岁侯广田老人、96岁张里的老人与部分亲属，在靳建红的组织下如愿来到栾川县烈士陵园和抱犊寨景区。

这是侯广田、张里的二人在74年后重回故地。景区组织人员将老人抬上山，站在山顶，侯广田老人激动地说：“当年，这里被鲜血染红，不能忘记啊！”（记者 李三旺 通讯员 牛改儒）