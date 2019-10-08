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突出价格监管 保障市场秩序
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.06 08:28

　　昨日记者从市市场监管局获悉，全市各级市场监管部门将加强对牡丹文化节期间重点领域的价格监管，规范价格行为，保障市场秩序，维护洛阳文明旅游城市的良好形象。

　　市市场监管局将成立专项督查组，采用明察暗访的形式，对旅游景区、车站、停车场(点)、宾馆等重点区域的相关服务价格收费及明码标价执行情况开展督导检查。各级市场监管部门按照属地管理原则，检查所属辖区的市场价格行为。

　　全市市场监管系统将突出重点领域的价格监管，主要包括各花卉观赏园门票执行情况，重点检查各花卉观赏园区是否严格执行规定的门票价格，是否有擅自设立园中园门票现象，是否按规定落实各项优惠措施，各种商品和服务项目是否明码标价。各宾馆、酒店床位价格情况，床位和各种商品及服务项目是否明码标价。饭店、酒店餐饮业明码标价的执行情况，尤其要加大车站、旅游景区及花卉观赏园周边地区餐饮行业的巡查力度。景点价格执行情况，各景点门票、索道、观光车明码标价及执行情况。停车场(点)明码标价执行情况，经营者是否按照要求执行政府定价、明码标价，以及其他价格违法行为。

　　市市场监管局相关负责人介绍，牡丹文化节期间，该局12315指挥中心将保持12315热线及110联动专线24小时畅通，对涉及游客反映的景区周边商品零售业、宾馆住宿业、餐饮服务业、停车收费等问题第一时间联系处置，对投诉集中的行业及经营者进行行政约谈，及时化解消费纠纷，净化消费市场环境。广大消费者要注意保存好消费凭证，如遇到商家不明码标价、不执行政府指导价的情况，请及时拨打12315热线进行投诉举报。(记者 李岚 通讯员 陈翔)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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