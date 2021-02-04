洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.06 08:29
游客乐享国潮盛典 记者 张光辉 摄

　　清明小长假，“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典精彩上演。丰富的文艺演出、梦回盛唐的场景布置、绚烂的极光秀，让王城公园成为热门“打卡地”。

　　作为第39届中国洛阳牡丹文化节“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动的一项重磅活动，该活动由洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市城市管理局、西工区政府、洛阳日报报业集团、洛阳万科主办，洛阳网、王城公园承办，将持续至5月5日。

　　此次活动以盛唐文化为背景，具体活动包含沉浸式国潮场景、“牡丹仙子”极光秀、非遗传承文化表演等。其中，“牡丹仙子”极光秀是一大亮点。一道道“极光”划破夜空，伴着璀璨夺目的“极光”和阵阵升腾的烟雾，王城公园“牡丹仙子”雕塑光影交叠，美轮美奂。璀璨的“极光”犹如升腾的云雾，又犹如翻滚的海浪，变幻不停，“牡丹仙子”更显婀娜多姿、姿态万千。

　　清明小长假，王城公园推出了丰富多彩的活动，实现“昼赏牡丹夜观灯”。该园目前调控花期牡丹全面进入盛花期，中开品种牡丹陆续开放。园内还以庆祝建党100周年为主题举行牡丹灯会，共展出形式新颖、造型独特的彩灯近百组。3日至5日，王城公园共接待游客14.8万人次。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁开通后首个小长假十分火爆 4...
  • 洛阳南山牡丹文化园盛装开园【组图】
  • 太美啦！“王中之王”姚黄 一株盛开两...
  • 清明小长假，洛阳接待游客249.27万人次
  • 洛阳干饭指南来了！《排队小吃》洛阳...
  • 清明小长假，“东方博物馆之都”人气足
  • 龙门石窟上榜清明节全国十大热门景区
  • 李亚督导检查今年牡丹文化节游园服务...
  • 2021中国·洛阳（都市圈）第20届国际名...
  • 又飒又暖！清明小长假，偃师首支女子...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    牡丹绽放迎客来
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    精彩热帖

    牡丹又一年 盛开更娇艳

    朱樱湖雾晨

    宁人坊 花如海

    光影瞬间 靓丽模特
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605