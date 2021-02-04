“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典上演

清明小长假，“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典精彩上演。丰富的文艺演出、梦回盛唐的场景布置、绚烂的极光秀，让王城公园成为热门“打卡地”。

游客乐享国潮盛典 记者 张光辉 摄

清明小长假，“梦回神都 牡丹花开动全球”王城公园国潮盛典精彩上演。丰富的文艺演出、梦回盛唐的场景布置、绚烂的极光秀，让王城公园成为热门“打卡地”。

作为第39届中国洛阳牡丹文化节“文旅都市圈相约洛阳城”区域联动的一项重磅活动，该活动由洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市城市管理局、西工区政府、洛阳日报报业集团、洛阳万科主办，洛阳网、王城公园承办，将持续至5月5日。

此次活动以盛唐文化为背景，具体活动包含沉浸式国潮场景、“牡丹仙子”极光秀、非遗传承文化表演等。其中，“牡丹仙子”极光秀是一大亮点。一道道“极光”划破夜空，伴着璀璨夺目的“极光”和阵阵升腾的烟雾，王城公园“牡丹仙子”雕塑光影交叠，美轮美奂。璀璨的“极光”犹如升腾的云雾，又犹如翻滚的海浪，变幻不停，“牡丹仙子”更显婀娜多姿、姿态万千。

清明小长假，王城公园推出了丰富多彩的活动，实现“昼赏牡丹夜观灯”。该园目前调控花期牡丹全面进入盛花期，中开品种牡丹陆续开放。园内还以庆祝建党100周年为主题举行牡丹灯会，共展出形式新颖、造型独特的彩灯近百组。3日至5日，王城公园共接待游客14.8万人次。(记者 孙小蕊)