洛阳市举行全民国家安全教育知识竞赛

2021年4月15日是第六个全民国家安全教育日。自今日起，我市将举行全民国家安全教育知识竞赛。

2021年4月15日是第六个全民国家安全教育日。自今日起，我市将举行全民国家安全教育知识竞赛。

此次竞赛由市委国安办牵头，市委宣传部、市国家安全局和洛阳日报社共同举办，以线上答题形式进行，面向全市广大党员干部群众，参赛范围包括各县区，市委各部委、市直机关各单位，各大中型企业、科研院所、大中专院校、各人民团体等。

市委国安办有关负责人介绍，此次活动旨在深入推进我市全民国家安全教育工作，引导全市各界在学习中答题、在答题中学习，增强干部群众总体国家安全意识，提升维护国家安全能力，形成维护国家安全强大共识，以优异成绩迎接建党100周年。

竞赛内容为总体国家安全观、国家安全法、反间谍法等。竞赛共有100道题目，其中单选题40道、多选题40道、判断题20道。

竞赛于今日22时启动，持续到4月15日22时，广大党员干部群众通过手机下载掌上洛阳App，进入专题页面，点击链接进入答题小程序，选择单位，填写姓名、电话等个人信息后即可参与。

网络答题系统将实时更新各单位答题参与度，并按照单位平均分值从高到低设置榜单，活动结束通报最终排名。

活动设优秀组织奖若干，参考各地各单位网络答题情况和结果产生。(记者 申利超 通讯员 王志强)