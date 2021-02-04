洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今日洛阳晴天间多云 气温3℃到20℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.06 08:29

　　刚刚过去的清明假期，您外出游玩了吗？

　　清明时节，气温升高雨量增大，恰是草长莺飞、百花争艳的时节。需要注意的是，清明时节，我国北方多地处在冬春分界点上，即便入春也夹杂着丝丝寒意，气温波动大，而且多风沙天气，一些地方还可能进入一年中风力最大的时候；在南方，此时已春色满园，不过雨水经常光顾，长江中下游沿线到江南地区经常细雨蒙蒙，与诗人杜牧笔下“清明时节雨纷纷”的景象十分吻合，华南地区则多强降水、强对流天气。

　　河南省气象服务中心提醒，清明之后，将明显升温，预计20℃左右的温暖天气会持续4天。昼夜温差较大，请注意及时增减衣服。

　　昨天，市气象台发布周天气预报称，据气象资料分析，未来一周高空短波槽活动频繁，我市多阴天或小雨天气。10日、11日受降水影响，最高气温较前期略有降低。具体预报如下。

　　今天(6日)(周二)，晴天间多云，偏东风3级左右，气温3℃到20℃。

　　明天(周三)，阴天到多云，局部地区有小雨或零星小雨，东北风3级左右，气温6℃到22℃。

　　8日(周四)，多云到晴天，气温10℃到22℃。

　　9日(周五)，多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，偏东风3级左右，气温10℃到23℃。

　　10日(周六)，阴天有小雨，气温12℃到18℃。

　　11日(周日)，小雨转阴天，气温9℃到18℃。

　　12日(周一)，阴天转多云，西北风4级到5级，气温10℃到26℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁开通后首个小长假十分火爆 4...
  • 洛阳南山牡丹文化园盛装开园【组图】
  • 太美啦！“王中之王”姚黄 一株盛开两...
  • 清明小长假，洛阳接待游客249.27万人次
  • 洛阳干饭指南来了！《排队小吃》洛阳...
  • 清明小长假，“东方博物馆之都”人气足
  • 龙门石窟上榜清明节全国十大热门景区
  • 李亚督导检查今年牡丹文化节游园服务...
  • 2021中国·洛阳（都市圈）第20届国际名...
  • 又飒又暖！清明小长假，偃师首支女子...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    牡丹绽放迎客来
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    精彩热帖

    牡丹又一年 盛开更娇艳

    朱樱湖雾晨

    宁人坊 花如海

    光影瞬间 靓丽模特
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605