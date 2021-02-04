今日洛阳晴天间多云 气温3℃到20℃

洛阳今天晴天间多云，偏东风3级左右，气温3℃到20℃。 刚刚过去的清明假期，您外出游玩了吗？ 清明时节，气温升高雨量增大，恰是草长莺飞、百花争艳的时节。需要注意的是，清明时节，我国北方多地处在冬春分界点上，即便入春也夹杂着丝丝寒意，气温波动大，而且多风沙天气，一些地方还可能进入一年中风力最大的时候；在南方，此时已春色满园，不过雨水经常光顾，长江中下游沿线到江南地区经常细雨蒙蒙，与诗人杜牧笔下“清明时节雨纷纷”的景象十分吻合，华南地区则多强降水、强对流天气。 河南省气象服务中心提醒，清明之后，将明显升温，预计20℃左右的温暖天气会持续4天。昼夜温差较大，请注意及时增减衣服。 昨天，市气象台发布周天气预报称，据气象资料分析，未来一周高空短波槽活动频繁，我市多阴天或小雨天气。10日、11日受降水影响，最高气温较前期略有降低。具体预报如下。 今天(6日)(周二)，晴天间多云，偏东风3级左右，气温3℃到20℃。 明天(周三)，阴天到多云，局部地区有小雨或零星小雨，东北风3级左右，气温6℃到22℃。 8日(周四)，多云到晴天，气温10℃到22℃。 9日(周五)，多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，偏东风3级左右，气温10℃到23℃。 10日(周六)，阴天有小雨，气温12℃到18℃。 11日(周日)，小雨转阴天，气温9℃到18℃。 12日(周一)，阴天转多云，西北风4级到5级，气温10℃到26℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）