清明小长假，洛阳接待游客249.27万人次

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，清明小长假，洛阳市共接待游客249.27万人次，实现旅游收入20.91亿元，接待人次、旅游收入较2019年同期实现双增长，牡丹文化节文旅市场实现“开门红”。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，清明小长假，洛阳市共接待游客249.27万人次，实现旅游收入20.91亿元，接待人次、旅游收入较2019年同期实现双增长，牡丹文化节文旅市场实现“开门红”。

国色天香，八方来客涌洛城

春日洛城，牡丹迎风绽放，芳香四溢，游客纷至沓来。由于前期天气偏暖，早开品种牡丹已全面进入盛花期，中开品种陆续开放，全市四星级牡丹观赏园王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园、国家牡丹园、国际牡丹园、神州牡丹园等有近300个品种共计9.3万株牡丹竞相开放。

王城公园推出“梦回神都，牡丹花开动全球”国潮文化盛典，声势浩大的盛唐风韵演出、牡丹仙子极光大秀营造出万灯齐明、如梦似幻的场景；隋唐城遗址植物园推出“牡丹仙子”巡游及牡丹旗袍千人秀活动，增加游客互动性；中国国花园推出蝴蝶放飞和华服游园活动受到游客青睐。

清明小长假高速免费政策继续推高游客自驾游热情，自助自驾游的省外游客主要来自河北、山东、陕西、江苏、湖北、辽宁、安徽、四川、山西等地，远程游客明显增多，高铁龙门站等主要客流地游人汇集，牡丹园区周边停车场车流激增，全市多个酒店、民宿预定爆满，旅游星级饭店平均入住率达81.44%。

发力夜经济，延长游客停留时间

文旅消费季，花开洛阳城。4月2日晚，河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集在涧西区广州市场步行街拉开大幕，以推动全省文旅消费持续提质扩量、助力文化旅游强省建设为初心，本届河洛文化大集成为打响2021年河南省文化旅游消费季的第一枪。广州市场以琳琅满目的旅游商品大力讲好“都市圈故事”，以丰富多彩的活动创新表达河洛文化，为广大市民及来洛游客奉上一场高品质的文旅大餐。特色鲜明的文创产品、精彩纷呈的非遗表演、美味可口的特色小吃，吸引了大量市民和游客坐着地铁来赶集。

此外，小长假期间，洛邑古城推出“风起洛邑 花开倾城”系列文旅活动，老城十字街夜市人潮涌动，丽景门、西大街等地已成为洛阳不夜城，城中游客穿汉服、游古城、品美食、购文创，人均旅游消费值有较大幅度提升。根据我市智慧旅游平台监测显示，外省市游客人均停留时间普遍为1天至2.5天，超过2019年同期15%。