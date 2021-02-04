2021中国·洛阳（都市圈）第20届国际名车展落幕

5日，2021中国·洛阳(都市圈)第20届国际名车展(简称国际名车展)在洛阳会展中心圆满落幕。60多个汽车品牌、500款主流车型参展，近百家车商参加，一汽大众、东风日产、五菱、宝骏、欧拉、红旗等品牌销量领先。

5日，2021中国·洛阳(都市圈)第20届国际名车展(简称国际名车展)在洛阳会展中心圆满落幕。60多个汽车品牌、500款主流车型参展，近百家车商参加，一汽大众、东风日产、五菱、宝骏、欧拉、红旗等品牌销量领先。

本次国际名车展是第39届中国洛阳牡丹文化节期间的一项重要活动，助力我市汽车市场销售加速回暖。为期4天的车展，不仅成为清明小长假洛阳市民休闲娱乐、看车购车的好去处，还吸引了来自三门峡、济源等洛阳都市圈的群众。

“早就听说国际名车展规格高、规模大，我专门从三门峡赶过来，逛逛车展还能顺便看看洛阳的牡丹。”来自三门峡的王先生在车展现场订了一辆车，车展上购车比平时优惠了3000元，而且还送了近万元的购车礼包。

本届国际名车展由市商务局指导，洛阳城乡建设投资集团有限公司支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联合主办。连续举办了20年、20届的国际名车展，无论是参展商规模，还是成交量，在洛阳都市圈车市早已独占鳌头。

车展现场，购车贷款0利息、0首付、置换补贴、新能源补贴、超值礼包……商家各种各样的促销活动，把真正的实惠给了消费者。

本届国际名车展，现场发布了长安UNI-T、北京现代第五代途胜、Jeep新自由光、红旗H9、斯柯达柯珞克、日产天籁2021款等6款国内最近上市的新车。参展的不少重磅品牌是首次在洛阳车展亮相。例如，蔚来、上汽R等高端新能源汽车品牌。宾利、玛莎拉蒂等豪车品牌，在本次车展上前所未有地展出了多款车型，让市民现场欣赏车坛贵族的高端设计和顶尖科技。

值得一提的是，在本届车展上，各种新能源车成了大家关注的焦点，尤其是五菱宏光MINI、欧拉，成交量位居前两位。

“新能源车不限行，充电成本还低，车展上买更划算了。”来自洛龙区的王先生在现场订了一款五菱宏光MINI。

另外，本届车展还得到了“洛阳城市停车”的大力支持。凡观展市民凭入场码均可获得停车券，其中填写信息获1张，入场扫码核销3张，购车客户可再获得10张，最多每人可获14张。截至车展闭幕，已发放了5万张洛阳城市停车券。所有关注“洛阳城市停车”微信公众号或下载注册“洛阳城市停车”App且绑定车牌号的用户，在洛阳市区所有标有7位数字编码的路内泊位及“洛阳城市停车”自营停车场，凭停车券都可免费停车。（洛报融媒记者 李迎博/文 李卫超/图）