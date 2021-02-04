清明假期12315受理投诉举报已全部分流转办

今天是清明假期的第3天。当日上午，在位于白马寺景区附近的部分饭店，市市场监管局执法人员正在检查餐饮单位的证照公示、制度规范、食品贮存等情况，并仔细查看后厨加工操作流程是否规范、设备维护和清洗消毒是否到位等。

今天是清明假期的第3天。当日上午，在位于白马寺景区附近的部分饭店，市市场监管局执法人员正在检查餐饮单位的证照公示、制度规范、食品贮存等情况，并仔细查看后厨加工操作流程是否规范、设备维护和清洗消毒是否到位等。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，截至5日14时，市市场监管局12315三级执法网络3天时间共受理群众来电1665起(咨询1231起，已当场进行解答办结；投诉举报434起)。其中，食品投诉举报68起，均为食品变质过期、食品里有异物、食品假冒伪劣产品等一般诉求。价格投诉举报37起，均为商品服务未明码标价、低标高售、酒店住宿临时加价、停车收费价格高等一般诉求。所有投诉举报已全部分流转办。

假期期间，全市市场监管部门紧盯疫情防控、食品药品、特种设备、价格监管等重要部位、关键环节，营造安全放心的市场环境。

加强旅游景区价格监管。对我市三星级以上宾馆价格执行情况进行了检查，进一步规范明码标价；对国花园、王城公园、隋唐植物园等主要牡丹观赏园价格明码标价等情况进行了检查和价格政策提醒告诫；对我市酒店、宾馆停车场等重点旅游场所停车场收费情况进行了抽查；对各类游乐场所明码标价及价格执行情况进行了不间断巡查检查。对牡丹城宾馆和友谊宾馆等酒店停车收费不公示或公示不规范、超标准收费等问题进行了现场整改。

加强开展旅游景区餐饮安全检查。组织对各旅游景区和接待宾馆附近的重点餐饮单位进行拉网式检查，排查安全隐患，确保饮食安全。加强特种设备安全检查。对地铁1号线站内209部扶梯、66部直梯进行了安全隐患排查；对旅游景区、公园、游乐场所的大型游乐设施、旅游观光车辆、客运索道安全进行隐患排查，督促使用单位有针对性的开展事故应急演练，细化应急措施，做好突发事件的应急储备。

加强疫情防控检查。在全市开展冷链食品专项检查，重点突出旅游接待饭店(宾馆)、旅游景区、牡丹观赏园及周边餐饮单位、高速公路服务区、车站及周边餐饮单位。要求餐饮单位做好食品原料采购“三证一码”查验工作，并做好查验记录，没有检疫合格证明、核酸检测合格证明、消毒证明、追溯信息不得经营使用。同时督促经营进口冷链食品的餐饮单位做好“豫冷链”系统主体信息登记。

加强计量器具监督检查。针对全市超市、集贸市场、加油站、出租车计价器、医疗卫生机构等民生计量器具展开专项监督，重点检查在用的计量器具是否在有效的检定期内、是否存在破坏计量器具准确度和伪造检定封印标记行为、是否使用非法定计量单位、是否设置公平秤、是否建立计量管理制度以及定量包装商品净含量是否准确、是否存在短斤少两等计量作弊行为。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔 文/图)