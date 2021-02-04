龙门石窟上榜清明节全国十大热门景区

4月5日，携程发布的《2021携程春季旅行大数据报告》显示，国内旅游市场的强势复苏趋势明显，洛阳龙门石窟景区上榜清明节十大热门景区。

4月5日，携程发布的《2021携程春季旅行大数据报告》显示，国内旅游市场的强势复苏趋势明显，洛阳龙门石窟景区上榜清明节十大热门景区。

《2021携程春季旅行大数据报告》显示，清明小长假期间，门票预订量对比2019年增长232%。

全国十大热门景区分别是：上海迪士尼度假区、河南博物院、上海海昌海洋公园、故宫、洛阳龙门石窟、西安钟楼、北京野生动物园、黄鹤楼、八达岭长城、广州长隆野生动物世界。

春和景明，踏春正当时。这个清明小长假，众多游客选择到龙门石窟品石刻、看牡丹、赏美景。龙门石窟近期推出的“龙门特窟”游览项目，满足游客定制化和个性化旅游服务新需求，让不少游客过足了瘾。龙门古街春季游园会的编钟表演、唐宫乐舞、射艺体验、武皇巡游等项目丰富游客体验。

这个清明小长假，龙门石窟迎来了客流高峰，其中4月4号当天客流量达到5.4万人次。游客出游热情高涨，景区秩序井然。

龙门石窟园区旅游局副局长史丽华介绍，清明小长假是春暖花开的好时节，适合出游踏青，恰逢洛阳牡丹文化节，所以清明小长假一般是龙门石窟一年中客流量最大的时期，园区采用提前预约方式，为游客提供合理服务。

“清明假期，我们采取提前一天预约龙门石窟门票的方式，对游客量有一个提前的预估，景区管理包括电瓶车服务、讲解服务等配套服务，都是根据预约情况合理安排的。”史丽华说。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 谢育健）（图片由龙门石窟园区旅游局提供）