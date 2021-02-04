洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

清明小长假迎来客流高峰 洛阳铁路、公路客运量总计近37万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.05 20:07

　　清明小长假，洛阳铁路迎来客流高峰。4月5日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，洛阳站4月3日至5日，累计发送旅客6.1万人次；洛阳龙门站4月3日至5日，累计发送旅客6.8万人次。

　　其中，洛阳铁路4月5日发送旅客数量达到最高峰，洛阳站达3万人次，洛阳龙门站达3.4万人次。

　　针对清明小长假到达客流井喷、学生流激增的客流特点，洛阳车站客运车间党总支以“学史力行”为主旨，认真落实主题宣讲、党史学习教育的有关安排，向全体党员和骨干发出了“清明我在岗”的号召，假期期间，数十名党员职工主动到候车厅、站台等关键位置服务旅客。

　　洛报融媒记者4月5日从市道路运输服务中心了解到，4月3日至5日，全市投入营运客车辆5873辆，其中班线客车5408辆，包车465辆。假期累计客运量为24.07万人次。5日当天，全市投入营运客车辆2060辆，其中班线客车1888辆，包车172辆，当日客运量为9.4635万人次。(洛报融媒记者 余子愚 赵硕 通讯员 李华 张湘翎 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
        洛阳，不仅有雍容华贵的牡丹花，也有令人垂涎的美食文化。近日，“2021中国特色美食百佳县市”榜单发布，我...
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
  • ·工业风、休闲地 闹中取静的小游园等您来打卡
    		•
    		 
    新闻排行
  • 清明假期，逛吃老城十字街 【组图】
  • 洛阳地铁开通后首个小长假十分火爆 4...
  • 清明小长假 洛阳地铁一号线迎来客流高...
  • 清明小长假，“东方博物馆之都”人气足
  • 5月10日前，使用“洛易行”APP乘坐洛...
  • 太美啦！“王中之王”姚黄 一株盛开两...
  • 人民日报寻找的洛阳籍烈士焦洁如亲属...
  • 7岁男孩地铁站与家人走散 求助执勤辅警
  • 清明假期12315受理投诉举报已全部分流...
  • 老太太的斜挎包在地铁上被盗？民警调...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    丑萌丑萌！从政坊游园...
    牡丹绽放迎客来
    国色初绽引客来
    隋唐洛阳城天堂明堂景...
    精彩热帖

    群芳吐艳

    大妈跳舞，看不？

    牡丹花开

    腾冲和顺古镇
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605