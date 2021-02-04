清明小长假迎来客流高峰 洛阳铁路、公路客运量总计近37万人次

清明小长假，洛阳铁路迎来客流高峰。4月5日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，洛阳站4月3日至5日，累计发送旅客6.1万人次；洛阳龙门站4月3日至5日，累计发送旅客6.8万人次。

清明小长假，洛阳铁路迎来客流高峰。4月5日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，洛阳站4月3日至5日，累计发送旅客6.1万人次；洛阳龙门站4月3日至5日，累计发送旅客6.8万人次。

其中，洛阳铁路4月5日发送旅客数量达到最高峰，洛阳站达3万人次，洛阳龙门站达3.4万人次。

针对清明小长假到达客流井喷、学生流激增的客流特点，洛阳车站客运车间党总支以“学史力行”为主旨，认真落实主题宣讲、党史学习教育的有关安排，向全体党员和骨干发出了“清明我在岗”的号召，假期期间，数十名党员职工主动到候车厅、站台等关键位置服务旅客。

洛报融媒记者4月5日从市道路运输服务中心了解到，4月3日至5日，全市投入营运客车辆5873辆，其中班线客车5408辆，包车465辆。假期累计客运量为24.07万人次。5日当天，全市投入营运客车辆2060辆，其中班线客车1888辆，包车172辆，当日客运量为9.4635万人次。(洛报融媒记者 余子愚 赵硕 通讯员 李华 张湘翎 文/图)