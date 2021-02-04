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洛阳干饭指南来了！《排队小吃》洛阳篇明天开播
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.05 20:07

　　洛报融媒记者从洛阳市委网信办获悉，洛阳市委网信办与洛阳市文化广电和旅游局联合腾讯视频制作的美食纪录片《排队小吃》洛阳篇6日开播，即将呈现古都洛阳舌尖上的饕餮盛宴。

　　据了解，《排队小吃》是全网首档竖屏城市小吃纪录片。从4月6日起在腾讯微视、腾讯视频播出，每周二、三、四中午12点三期连播，持续播5周，一共15期节目聚焦小街锅贴、浆面条、连汤肉片、烫面角、糊涂面等15种洛阳街头巷尾的烟火美食，为广大网友提供洛阳干饭指南。

　　明天中午12点，一起看《排队小吃》 ，开启一段值得流连的美味之旅吧！（洛报融媒记者 李冰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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