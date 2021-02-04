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4月6日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.05 18:20

　　目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　王城公园：全园共有480多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的53%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、紫云天香台、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有珊瑚台、虞姬艳妆、香玉、卷叶红、八重樱、花游、岛锦、芳纪、岛大臣、新岛乙女等；初开的牡丹品种有十八号、首案红、盘中取果、群乌、八千代椿、七宝殿等。园内各色牡丹与丁香、樱花、紫荆等竞相绽放。

　(王城公园 芳纪)
(王城公园 酒醉杨妃)

　　隋唐城遗址植物园：全园共有470多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的43%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有满江红、鹤落鲜花、西江锦、蓝绣球、黄花魁等；初开的牡丹品种有姚黄、雨后风光、映红、月宫烛光、映金红等。另外，千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、樱花等正值盛花期。海棠园内火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。南门5万余株郁金香初开。

(隋唐城遗址植物园 姊妹游春)　
(隋唐城遗址植物园 映金红)

　　中国国花园：全园共有约300个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的38%。主要分布在蝴蝶园、木栈道、早开园、唐风隋影广场等处。其中：盛开的牡丹品种有雪映桃花、春红娇艳、村松樱、雪映桃花、似二乔、黑海撒金、墨楼争辉、花游、岛锦、二乔等；初开的牡丹品种有胡红、樱花粉、百园红霞、冠世墨玉、初乌、豆绿、姚黄、岛大臣等。园内樱花、碧桃、紫荆、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 村松樱)

　　神州牡丹园：全园共有352个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的38%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有景玉、琉璃贯珠、粉中冠、贵妃插翠、霓虹焕彩、春柳、卷叶红、太平红、清香白、粉楼台、迎日红、鲁菏红、蓝宝石、银红巧对、彩绘、银红争春、似荷莲、明星、洛阳红等；初开的牡丹品种有俊艳红、胜葛巾、白鹤卧雪、冰凌罩红石、层叠多娇、鲁粉、大红宝珠、岛锦、十八号、满园春光、珊瑚台等。园内碧桃、樱花、郁金香竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有80多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的20%。主要分布在早花区、环路沿线及大温室。大温室牡丹开放70%。其中：盛开的牡丹品种有藏枝红、太阳、芳纪、景玉、火炼金丹、洛阳红、蓝月亮、二乔、玉版白等；初开的牡丹品种有墨紫绒金、麻姑献寿、李园红、户川寒、兰贵人、老君紫、银红巧对、冬凌桃仙等。

(国际牡丹园 景玉)

　　国家牡丹园：全园共有约260个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的19%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有百园红霞、二乔、赛雪塔、小桃红、白雪塔、彩绘等；初开的牡丹品种有姚黄、富贵满堂、霓虹焕彩、太阳、芳纪、洛阳红等。园内紫藤、碧桃、樱花、连翘、榆叶梅等争奇斗艳。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　西苑公园：全园共有120多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%。主要分布在公园大门、北门、人工湖南侧牡丹观赏区、大草坪西北两侧等处。其中：盛开的牡丹品种有彩绘、岛锦、香玉、洛阳红、丛中笑、二乔、银红巧对、雪映桃花等；初开的牡丹品种有姚黄、花王、珊瑚台、太阳等。

　　牡丹公园：全园共有约155个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的70%。主要分布在古牡丹园、瀛园、假山东侧。其中：盛开的牡丹品种有群乌、酒醉杨妃等；初开的牡丹品种有白王狮子、麟凤、万花盛等。

　　郁金香牡丹园：全园共有12个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的23%。主要分布在牡丹东区。其中：盛开的牡丹品种有种生红、朱砂红、凤丹白、种生紫、银红巧对等；初开的牡丹品种有洛阳红、藏枝红、白雪塔、胡红等。

　　洛阳农博园：园内共有8个品种牡丹开放,约占本园牡丹的30%。主要分布在九色牡丹区及园区中心主路两侧。其中：盛开的牡丹品种有凤丹、彩绘、鲁菏红、魏紫、洛阳红等；初开的牡丹品种有豆绿、冠世墨玉、肉芙蓉等。

　　天香牡丹园：园内有凤丹、洛阳红、岛锦等4个品种牡丹开放,约占本园牡丹的19%。主要分布在天香园西南角、天香园东侧。

　　第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2021年4月5日
[ 责任编辑：赵彤彤]
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