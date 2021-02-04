洛阳交通运输执法部门假期加大执法力度

清明假期，洛阳市交通运输综合行政执法支队共出动执法人员55人次、执法车辆21台次，重点在洛阳龙门站、洛阳火车站、洛阳北郊机场及各高速公路出入口等区域加强执法力度，共检查车辆230多台次，为群众提供了良好的客运市场秩序和出行环境。

清明假期，洛阳市交通运输综合行政执法支队共出动执法人员55人次、执法车辆21台次，重点在洛阳龙门站、洛阳火车站、洛阳北郊机场及各高速公路出入口等区域加强执法力度，共检查车辆230多台次，为群众提供了良好的客运市场秩序和出行环境。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）