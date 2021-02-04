清明小长假，“东方博物馆之都”人气足

这个清明小长假，游客到洛阳赏花之余，纷纷走进洛阳各博物馆，参观文物遗珍、体验互动，感受古都洛阳的璀璨文明与文化魅力。

这个清明小长假，游客到洛阳赏花之余，纷纷走进洛阳各博物馆，参观文物遗珍、体验互动，感受古都洛阳的璀璨文明与文化魅力。

5日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，清明小长假期间，洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、考古博物馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳周公庙博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆等多家博物馆每天参观人数均达到上限，“东方博物馆之都”人气十足。

“每天上午9点开馆，可预约的观众早早就在门前排起了长队。”洛阳博物馆相关负责人介绍，假期期间的预约名额，提前两天就被抢订一空。此外，4月3日是洛阳博物馆延迟闭馆时间至20：30的第一个周六，也吸引不少观众赶来感受“博物馆奇妙夜”。

在二里头夏都遗址博物馆，除常设展览外，每天开放4场的数字馆也吸引大量观众前来体验。在先进的数字技术支持下，观众通过沉浸式三维影像空间、多维特效体验剧场等，全面感受被数字化复原的二里头文化面貌，仿佛“穿越”回到了3800多年的夏都。

不少外地游客到隋唐洛阳城“打卡”的同时，也不忘走进应天门遗址博物馆、定鼎门遗址博物馆，站在千年前的城门遗迹前，倾听隋唐传奇故事，感受洛阳“古今辉映”的城市气质。