暖心！赏花路上车爆胎 高速交警现场帮换胎【视频】

5日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队得知一件事：一对年轻夫妻带着娃到洛阳市区赏花，驾驶的车辆不慎在高速公路上爆胎，正在俩人着急时，巡逻经过的民警帮忙换了轮胎。

5日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队得知一件事：一对年轻夫妻带着娃到洛阳市区赏花，驾驶的车辆不慎在高速公路上爆胎，正在俩人着急时，巡逻经过的民警帮忙换了轮胎。

3日清明小长假首日，春雨绵绵，依然挡不住大家出行赏花踏青的热情，高速公路车流量激增。为了保障道路通畅以及广大司机出行平安，洛阳高速交警支队全员在岗，不间断巡逻。

当天11时25分，洛卢中队副中队长张小四巡逻至洛卢高速K6公里处发现，一辆轿车打着双闪灯停在应急道上，三角反光锥警示标志就摆放在车后20多米处，既不规范也不安全。

“车上是一对年轻夫妻，带着孩子从三门峡来洛阳赏花，快到洛阳下站时车突然爆胎了，两人不会换胎正不知所措呢。”张小四说，他和同事还了解到，年轻夫妻驾驶的车辆，3年来已行驶5万多公里，轮胎早已出现磨损情况。

在对二人进行简单批评教育后，张小四和同事将三角反光锥摆在车后方150米处，先做好防范措施。随后，他们找来工具拧松轮胎上的螺丝，再用千斤顶将车顶起，卸下爆胎的轮胎，而后换上备胎，前后用时不到5分钟。他们的热心之举也引来游客夫妻点赞“洛阳高速交警”。

“假期出行一定要事先检查车况，尤其是长途出行要特别注意。”张小四提醒。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 王镜微 文/图/视频)