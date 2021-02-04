洛阳地铁开通后首个小长假十分火爆 4日客流量超24万人次

此次清明假期，是洛阳地铁1号线开通以来遇到的首个小长假。市轨道交通集团相关负责人介绍，清明小长假前两日，客流量连破纪录，日均20万人次。市民游客乘坐地铁出行旅游，成为洛阳的新时尚。

此次清明假期，是洛阳地铁1号线开通以来遇到的首个小长假。市轨道交通集团相关负责人介绍，清明小长假前两日，客流量连破纪录，日均20万人次。市民游客乘坐地铁出行旅游，成为洛阳的新时尚。

从3日一早开始，地铁就开始热闹起来，熙熙攘攘的客流一直持续不断。地铁自动售票机前聚集着不少乘客，依次排队有序购票进站。

在地铁1号线应天门站，记者看到，通过地铁到应天门和天堂、明堂景区的游客有很多。“我没开车，坐地铁过来多方便，而且还不担心堵车和停车难题，把停车位更多留给外地游客。”市民王龙说，地铁出行让他体验到了休闲娱乐的更多时尚方式，也成了城市新名片。

数据显示，3日地铁1号线创开通以来最高客流，开行载客262列次，当日客运量195753人次，最大断面客流8221人次。进站客流排名前三的车站为牡丹广场站、青年宫站、王城公园站；小时进站客流最大时段16时至17时，进站客流17874人次。

4日，地铁1号线再次打破3日的纪录，运营262列次，发到246355人次，进站客流前三车站为牡丹广场站、王城公园站、青年宫站；小时进站客流最大时段14时至15时，进站客流23849人次。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 牟岩松 孙亚军)