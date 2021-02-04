人民日报寻找的洛阳籍烈士焦洁如亲属刚刚找到啦

今天下午，人民日报微信公众号以《最新！已找到22位烈士亲属》为题，发布了自2日公布《今年清明节，请帮这100位烈士寻亲！》名单后，截至目前找到的22位烈士亲属。
今天下午，人民日报微信公众号以《最新！已找到22位烈士亲属》为题，发布了自2日公布《今年清明节，请帮这100位烈士寻亲！》名单后，截至目前找到的22位烈士亲属。
今天下午，人民日报微信公众号以《最新！已找到22位烈士亲属》为题，发布了自2日公布《今年清明节，请帮这100位烈士寻亲！》名单后，截至目前找到的22位烈士亲属。值得注意的是，在人民日报发布的百名烈士信息中，有一名洛阳籍烈士名叫焦洁如。
刚刚，经洛报融媒记者确认，焦洁如的家属也已找到！
洛报融媒记者通过洛龙区李楼镇民政部门，在《李楼镇志》上查询到了焦洁如的相关信息，书中写道“焦洁如，籍贯李楼焦寨村”。
按图索骥，我们很快找到了焦洁如烈士的儿子及其他家人。
据了解，焦洁如的妻子已经去世，他的儿子名叫焦文学，目前与其儿子一起居住在焦寨村。
焦洁如烈士的家人现在生活如何？他的家人这些年是否也在寻找他？接下来，他们有何打算？请继续关注掌上洛阳的后续报道。(洛报融媒记者 王若馨 文/图)
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