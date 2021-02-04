真香！洛阳这个地方举办香椿采摘节

“春来小芽枝头俏香蕴大章天下闻。”眼下，嵩县首届香椿采摘节正在嵩县大章镇水沟村如火如荼地举行。本届香椿采摘节以“踏青赏花 闻香而来”为主题，将持续至本月底，其间有香椿美食品鉴、文艺演出、香椿知识竞赛、助农直播带货等多项活动。

“春来小芽枝头俏香蕴大章天下闻。”眼下，嵩县首届香椿采摘节正在嵩县大章镇水沟村如火如荼地举行。本届香椿采摘节以“踏青赏花 闻香而来”为主题，将持续至本月底，其间有香椿美食品鉴、文艺演出、香椿知识竞赛、助农直播带货等多项活动。

记者得知，此次香椿采摘节将大章镇香椿产业与乡村旅游有机结合，旨在展示大章镇“香椿之乡”建设和产业发展成果，宣传推介红油香椿，推动农特产品销售，打造大章镇红油香椿产业发展平台，通过“旅游+三农”，拉长大章镇红油香椿产业链，实现产业融合发展，擦亮大章镇香椿与乡村旅游品牌。

2017年，大章镇邀请专家论证，到山西、山东等地考察，认为发展红油香椿种植前景广阔，就将水沟村作为试点村之一。2018年，400亩流转土地种下了“新希望”。截至目前，该镇红油香椿种植面积达6500亩，分布在水沟、山后、大章等村，规划红油香椿产业总面积达到10000亩。

大章镇相关负责人说，当地群众用自己的双手，摸索出一条靠香椿种植、深加工以及依靠香椿带动乡村游的产业联动之路，建立了香椿主题文化公园、采摘园、加工车间、仓储、冷链等，拉长香椿产业链条，深挖产品附加值，多措并举激发群众发展红油香椿产业积极性，提升大章镇产业发展内在动力，打造中原香椿第一镇。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 杨水山 文/图/视频)