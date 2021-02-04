打通居家养老“最后一公里” 探索“党建+养老”新模式【视频】

近日，为进一步增强社区党组织的号召力和凝聚力、拓展“党建+服务”内容，天津路街道办事处厂北社区党委依托社区邻里中心免费为辖区的老年人开展书法培训课程，丰富假期生活。

近日，为进一步增强社区党组织的号召力和凝聚力、拓展“党建+服务”内容，天津路街道办事处厂北社区党委依托社区邻里中心免费为辖区的老年人开展书法培训课程，丰富假期生活。

该社区相关负责人表示，此次书法培训活动，旨在营造良好的社区文化氛围，为社区群众提供学习、交流的平台。下一步，厂北社区党委将积极探索“党建引领+养老服务”新模式，广泛地为居民群众免费提供合唱、模特、乐器、舞蹈等丰富多样的艺术文化培训，全力打通居家养老服务“最后一公里”，托起幸福“夕阳红”的温暖家园。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 彭琳 夏艳玲 摄)