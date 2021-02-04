5月10日前，使用“洛易行”APP乘坐洛阳地铁享9折优惠！

洛报融媒记者5日早从洛阳市轨道交通集团获悉，即日起至2021年5月10日，使用“洛易行”APP扫码乘车享9折优惠！

洛报融媒记者5日早从洛阳市轨道交通集团获悉，即日起至2021年5月10日，使用“洛易行”APP扫码乘车享9折优惠！

该负责人介绍，第39届中国洛阳牡丹文化节期间，为给乘客提供更加便捷、实惠的乘车服务，提高进出站通行效率，洛阳轨道交通集团研究决定，2021年4月5日至5月10日使用“洛易行”APP扫码乘车享9折优惠。