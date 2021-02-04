5月10日前，使用“洛易行”APP乘坐洛阳地铁享9折优惠！

洛报融媒记者5日早从洛阳市轨道交通集团获悉，即日起至2021年5月10日，使用“洛易行”APP扫码乘车享9折优惠！
洛报融媒记者5日早从洛阳市轨道交通集团获悉，即日起至2021年5月10日，使用“洛易行”APP扫码乘车享9折优惠！
洛报融媒记者5日早从洛阳市轨道交通集团获悉，即日起至2021年5月10日，使用“洛易行”APP扫码乘车享9折优惠！
该负责人介绍，第39届中国洛阳牡丹文化节期间，为给乘客提供更加便捷、实惠的乘车服务，提高进出站通行效率，洛阳轨道交通集团研究决定，2021年4月5日至5月10日使用“洛易行”APP扫码乘车享9折优惠。
“洛易行”APP作为洛阳市轨道交通唯一官方出行APP，是一款集扫码过闸、人脸过闸、自动售票机扫码支付购票、出行规划、站点信息、乘车指南、首末班车时刻表查询、订单查询、失物招领、志愿者招募、智慧停车、城市生活、互联互通多城市地铁等功能于一身的多用途APP，支持绑定银联卡、支付宝等多种支付方式完成乘车扣费，下载注册并实名认证后即可享受先乘车后付费的便捷服务。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 牟岩松 孙亚军)
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