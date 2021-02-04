洛阳高速交警提醒：注意错峰返程或绕行【视频】

今日下午，洛阳高速交警支队在护航保通同时，发布假期返程预警：切记避开清明假期最后一天下午返程高峰，特别是4月5日17时-19时返程最高峰。

今日下午，洛阳高速交警支队在护航保通同时，发布假期返程预警：切记避开清明假期最后一天下午返程高峰，特别是4月5日17时-19时返程最高峰。

今日19时许，洛报融媒记者在二广高速城区段看到，因该段改扩建工程施工，加之车流量出现激增，该路段车辆缓慢通行。洛阳高速交警支队二广中队陈家军队长和同事在施工区指挥疏导多时，不顾体力透支始终坚守保通第一线。

(4日11时，二广高速瀍河段现场车流情况)

“清明假期期间，洛卢高速周山站，二广高速瀍河段，宁洛高速伊阙站等站点及路段，通行量持续高位状态，返程车流将至，广大司机也要注意绕行。”洛阳高速交警支队副支队长杜毅说，返程将至，高速交警严查超员、疲劳驾驶、违法占用应急车道、驾乘人员不系安全带违法，请守法行车，平安回家。

具体省内易堵高速路段，请注意绕行

【易堵点一：京港澳高速郑州圃田、新郑和许昌段】原因：多条高速汇聚，车流量非常大，直行车辆和转机场高速变道车辆交汇通行效率降低，出现排队缓行现象。对策：继续直行至西南绕城高速再转机场高速到郑州市区更顺畅；南北向车辆可以提前绕行安罗高速通行更顺畅；东西向车辆可以走商登高速继续向西转郑栾高速从郑州西南绕城高速樱桃沟站或大学南路站下高速或提前绕行安罗高速，避开京港澳高速新郑段易堵路段。

【易堵点二：郑栾高速新郑始祖山隧道段】对策：该路段隧道路窄车流量非常大，通行缓慢时建议提前绕行焦桐高速转连霍高速通行，也可走107国道通行。

【易堵点三：许广高速和盐洛高速许昌段(货车集聚高速路段)】许广高速和盐洛高速在许昌交汇并有一段重合共用单向两车道路段，再加上许昌货车大量汇聚。预计清明假期会在原有日常货车集聚的基础上，自驾小型车将会进一步骤增，极易拥堵排队，请提前绕行焦桐高速转连霍高速通行，也可以提前绕行311国道。

【易堵点四：京港澳高速刘江黄河大桥至郑州东服务区段】原因：车流量非常大且桥上横风非常大易剐蹭。对策：注意减速慢行，专心驾驶；如排队缓行时，可提前走郑焦晋高速或菏宝高速转郑云高速绕行连霍高速通行。

【易堵点五：郑少高速新密段】原因：热点景区返程车流量大。对策：可提前绕行商登高速、郑登快速路或走焦桐高速转连霍高速通行更顺畅。

【易堵点六：连霍高速中牟段553公里辅道通行路段】原因：车流量大，辅道通行，易排队缓行。对策：车流量大通行缓慢时，东向西车辆可提前绕行安罗高速走郑开大道到郑州市区。

【易堵点七：二广高速洛阳段】原因：二广高速洛阳段1139至1151公里施工，实行单幅双向通行。对策：可提前绕行洛吉快速通道。

【易堵点八：大广高速开封段与郑民高速互通处】原因：从大广高速转郑民高速通行车流量大。对策：车流量大通行缓慢时，可提前绕行连霍高速或郑开大道等道路通行。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 文/图/视频)