王琰君到新安、孟津检查督导黄河生态廊道建设工程

4日上午，市委常委、常务副市长王琰君轻车简从，到新安、孟津检查督导黄河生态廊道建设工程。 4日上午，市委常委、常务副市长王琰君轻车简从，到新安、孟津检查督导黄河生态廊道建设工程。 在充分肯定黄河生态廊道前期工程建设成绩的同时，王琰君指出，目前工程建设还有大量亟需完善提升的任务。下一步，新安、孟津两地党委政府和市直相关部门要密切配合，通力协作，高效率、高质量抓好扫尾工程建设。 王琰君强调，要科学组织施工，以廊道建设为框架，统筹山水林田湖草沙系统治理，做到生态措施和工程措施相结合，道路建设和裸露山体同步治理，绿化上注重乔灌花草相搭配，生态林、经济林、用材林相协调，增强工程的系统性和科学性，提升综合效益。要加快工程进度，在黄河生态廊道道路贯通的基础上，要不失时机，抢天抢时作业，力争在最短时间内完成绿化工程，做到绿化到位、管护跟上，确保苗木成活率和整体生态绿化效果，力争道路边沟和护坡排水槽在4月底前全面完成。要确保工程质量，按照“百年大计、质量第一”要求，对填方工程、削坡工程及时进行监测，严防滑坡、塌陷等次生灾害发生，沿线道路安全防护栏要在半个月内全部安装到位。要压茬推进驿站、沿线村庄改造、主辅道连接等工程，真正把黄河生态廊道洛阳段打造成全省示范工程、标杆工程、惠民工程。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 张威)