美醉了！小提琴齐奏颂牡丹，就是这么带感

优美动听的小提琴齐奏，让人沉醉。4日中午，在牡丹广场的巨型牡丹玻璃画旁边，洛阳爱乐乐团的22名小提琴演奏者与画家韦娜一起，演绎了一曲精彩绝伦的《牡丹之歌》，赢得不少市民围观，现场掌声阵阵。
优美动听的小提琴齐奏，让人沉醉。4日中午，在牡丹广场的巨型牡丹玻璃画旁边，洛阳爱乐乐团的22名小提琴演奏者与画家韦娜一起，演绎了一曲精彩绝伦的《牡丹之歌》，赢得不少市民围观，现场掌声阵阵。
优美动听的小提琴齐奏，让人沉醉。4日中午，在牡丹广场的巨型牡丹玻璃画旁边，洛阳爱乐乐团的22名小提琴演奏者与画家韦娜一起，演绎了一曲精彩绝伦的《牡丹之歌》，赢得不少市民围观，现场掌声阵阵。
活动组织者、小提琴团队老师李江说，他们想通过这样独特的演出形式，为第39届中国洛阳牡丹文化节增添一抹靓丽的色彩。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
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