孩子带的这个玩具不能乘地铁 警察叔叔要依法予以收缴

现在，乘坐洛阳地铁1号线出行成为市民的日常，可要注意有些东西是禁止携带上车的。4日，民警就给记者说了一起真实案例。

现在，乘坐洛阳地铁1号线出行成为市民的日常，可要注意有些东西是禁止携带上车的。4日，民警就给记者说了一起真实案例。

2日下午，在洛阳地铁1号线长安路站安检仪处，市公安局轨道交通分局民警赵学武与站内安检人员警惕地注视着安检仪上的屏幕，发现一个孩子的书包里装有一把疑似手枪的图像，当即要求孩子接受检查。

“那个孩子有10岁左右，独自乘坐地铁回家。”赵学武说，他们将孩子带至一旁进行询问和检查，孩子很配合地将手枪状的东西从书包里拿出来，经核实是一把左轮砸炮仿真玩具枪，此外书包里还有十几盒砸炮弹。

赵学武发现，那把仿真玩具枪的外形特征跟真枪几乎一模一样，拿在手里很有分量，而那些砸炮弹明显属于易燃易爆品，按照《洛阳市轨道交通禁止限制乘客携带物品目录》的规定是禁止携带上地铁的。经询问，孩子的玩具枪和砸炮弹是在路边商店所购买。

赵学武向孩子说明了乘坐地铁的相关规定，告诉他如若换乘其他交通工具，可以将仿真玩具枪和砸炮弹归还，如果乘坐地铁将对玩具予以收缴。最终，孩子选择将玩具交给了民警。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 李国 文/图)