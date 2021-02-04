洛阳地铁储值优惠卡来啦！1号线19座车站均可购 刷卡乘车9.5折

洛报融媒记者4日从洛阳轨道交通集团获悉，为更好服务第39届中国洛阳牡丹文化节，本着便民惠民的宗旨，该集团紧急制作了一批免押金地铁普通优惠卡，改善购票体验，提升服务质量。

洛报融媒记者4日从洛阳轨道交通集团获悉，为更好服务第39届中国洛阳牡丹文化节，本着便民惠民的宗旨，该集团紧急制作了一批免押金地铁普通优惠卡，改善购票体验，提升服务质量。

今后，乘客持地铁普通优惠卡刷卡乘车享9.5折优惠，该卡可反复充值使用。同时，每位成年乘客可带领1名身高1.3米以下儿童免费乘车。乘客刷卡出闸后可向客服中心索取本次车程费发票。