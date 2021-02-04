河北沙河一家来栾川祭奠亲人

4月3日，小雨淅沥，栾川县烈士陵园，松柏常青，庄严肃穆，革命烈士纪念碑巍然耸立，上面“革命烈士永垂不朽”八个大字熠熠生辉。

4月3日，小雨淅沥，栾川县烈士陵园，松柏常青，庄严肃穆，革命烈士纪念碑巍然耸立，上面“革命烈士永垂不朽”八个大字熠熠生辉。

“爷爷，我们来看你了……”在烈士靳凤采的墓碑前，靳建红手拿鲜花，话未说完，已泪流满面。他与家人双膝跪地，向靳凤采叩首，表达思念之情。

靳建红是河北省沙河市人，与他一同来到栾川的，还有其父靳长兴等人。“近几年，我们每年都在清明节前后来看看。我的爷爷牺牲在栾川，这里有我的根，这里就是我的家。”靳建红说。

1947年前后，匪首谢润玉盘踞抱犊寨，勾结国民党，与人民为敌。当年12月初，我西北民主联军第38军55师警9旅和豫西三分区102团攻打抱犊寨。靳建红的爷爷靳凤采参加了这次战斗，壮烈牺牲。

靳建红告诉记者，爷爷牺牲时，他的父亲才刚刚3岁，由于当时信息和交通等条件的限制，家里并不知道爷爷已经为了解放抱犊寨而牺牲在他乡。