行人被卷入车底 交警紧急抬车救人

今日上午，平乐村北50米处发生交通事故，行人被轿车卷入车底，情况紧急。

今日上午，平乐村北50米处发生交通事故，行人被轿车卷入车底，情况紧急。

事故发生后，在白马寺附近执勤的市交警支队驾管所民警李保仓立即带领辅警王洪亮、李琳、协警张国强等人赶到现场，救助伤者、疏通道路，并拨打了120。

为尽快救出伤者，防止路口因事故发生堵塞，李保仓一边调动警力，分散疏导，一边带领同事们抬车救人。张国强更是不顾危险，钻到事故车下抢救伤者。在大家的努力下，伤者被成功救出，并被送上了救护车。伤者被送往医院后，大家才发现张国强的警服都被磨出一个几十厘米长的大口子。

目前，事故原因正在进一步调查。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 姜东 文/图)