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清明假期第一天 洛阳市区各牡丹园周边停车场火爆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.03 19:35
 

　　今天(3日)是清明假期第一天，洛报融媒记者从洛阳弘义集团获悉，市区各牡丹观赏园周边的停车泊位和停车场火爆。

　　今年牡丹文化节期间，为方便市民和游客停车，洛阳弘义集团推出免费停车活动，只要下载“洛阳城市停车”App或关注“洛阳城市停车”微信公众号并绑定车牌，即可享受周末及法定节假日免费停车活动，免费范围包括市区所有标有7位数字编码的路内泊位和弘义集团自营停车场。

　　记者还了解到，为引导市民和游客停车，让更多车主享受到免费停车惠民政策，洛阳弘义集团在市区不少路内泊位和自营停车场设置了党员爱心岗，安排工作人员给游客讲解如何参与免费停车活动，还准备了矿泉水、雨伞、急救包等便民物品。

　　今年牡丹文化节期间，为最大程度满足市民和游客赏花停车需求，市交警支队也推出便民措施，在王城公园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园等景区周边部分路段增设临时泊位，这些临时泊位也在免费停车活动范围内。

　　需要提醒大家的是，市交警部门设置的临时泊位与带有7位数字编码的路内泊位一样，均通过“洛阳城市停车”平台计费，现场有身穿“洛阳城市停车”标识马甲的管理员录入泊位内车辆信息，并生成停车小票夹固在车辆前挡风玻璃上，车主需扫停车小票上的二维码，或通过“洛阳城市停车”微信公众号付费(如果您符合免费停车条件，扫停车小票二维码或通过该微信公众号付费时，停车费用会显示为0元)。如果您在这些泊位停车时遇到有人现金收费或通过个人微信、支付宝等方式收费，可拒绝缴费。(洛报融媒记者 牛鹏远 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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