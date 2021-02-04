清明假期首日迎客流高峰 铁路民警加强秩序维护保出行

今天是清明小长假第一天，洛阳龙门站迎来客流高峰。

今天是清明小长假第一天，洛阳龙门站迎来客流高峰。截至15时，洛阳龙门站进站客流已达一万七千余人。针对清明小长假客流高峰的到来，洛阳龙门站派出所民警提前介入，加强与客运部门联系沟通，加强客流高峰秩序维护，强化安检查危，为旅客营造良好的出行环境。

客流增多，询问和求助的旅客也多起来，民警提醒，客流高峰期，大家最好提前排队进站，同时注意看管好自己的行李物品，以免忘记或拿错行李，耽误行程。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张濛 文/图)