目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 4月4日牡丹花情预报 目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 四星级牡丹观赏园花情如下： 隋唐城遗址植物园：全园共有430多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的35%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有藏枝红、紫袍金带、赵粉、粉中冠、玉版白、小桃红等；初开的牡丹品种有青龙卧墨池、火炼金丹、宫娥乔妆、冰壶献玉、红狮子、花游等。另外，千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、樱花等正值盛花期。海棠园内火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。南门5万余株郁金香初开。 (隋唐城遗址植物园 白玉) (隋唐城遗址植物园 丹炉焰) (隋唐城遗址植物园 李园春) (隋唐城遗址植物园 祥云) 中国国花园：全园共有约200个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的30%。主要分布在木栈道、早开园、唐风隋影广场、留芳园等处。其中：盛开的牡丹品种有贵妃插翠、脂红、似二乔、黑海撒金、墨楼争辉、蓝月亮、花游、岛锦、二乔等；初开的牡丹品种有姚黄、岛大臣、春红娇艳、寒樱狮子等。园内樱花、碧桃、紫荆、黄刺玫争奇斗艳。 [3] 下一页 尾页 [1] [2]