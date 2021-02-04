李亚主持召开市委全面深化改革委员会第十次会议

近日，市委书记、市委全面深化改革委员会主任李亚主持召开市委全面深化改革委员会第十次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十七次、十八次会议上的重要讲话精神和省委有关会议要求，总结2020年全市深化改革工作、研究2021年工作要点，审议相关改革方案。

李亚在市委全面深化改革委员会第十次会议上强调

保持改革定力用好关键一招加强系统集成

以更大决心和力度促进改革举措落实落细

近日，市委书记、市委全面深化改革委员会主任李亚主持召开市委全面深化改革委员会第十次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十七次、十八次会议上的重要讲话精神和省委有关会议要求，总结2020年全市深化改革工作、研究2021年工作要点，审议相关改革方案。

会议指出，过去的一年，在中央、省委正确领导下，我们以改革应变局开新局，以改革为都市圈破题开局，以改革为高质量发展聚能加力，以改革为群众谋幸福，进一步积蓄了洛阳发展之势，实现了城市气质之变、内涵之变。面向“十四五”，我们要持续发挥改革突破和先导作用，持续保持改革定力，以新发展理念引领改革向更深层次挺进。要把稳方向之舵，以新发展理念指导引领全面深化改革，通过深化改革为完整、准确、全面贯彻新发展理念提供体制机制保障，确保全面深化改革重大政治责任不折不扣落到实处；要明辨时势之变，围绕建设现代化都市圈、完成“十四五”目标，清醒认识和把握当前的时与势、危与机、破与立，以体制机制改革为突破口，加快形成有利于各类要素资源集聚的场域载体“强磁场”；要扛牢肩上之责，更加精准地出台改革方案、制定改革措施、推进改革落实，进一步彰显改革在新发展阶段的引领作用。

会议强调，要用足用好关键一招，以重点改革突破推动融入新发展格局实现高质量发展。要深入实施国企改革三年行动计划，深化土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革，深化营商环境综合改革，聚力构建充满活力的社会主义市场经济体制机制。要建立健全规划引导约束机制，形成都市圈发展一体化规划体系，强化政策协同，推动洛济深度融合事项大头落地，洛平、洛三、洛焦联动发展实现突破，强化体制机制协同，承接用好省级权限，聚力完善洛阳都市圈一体化发展体制机制。要建立健全重点科研领域项目、基地、人才、资金一体化配置体制机制，加快推进自创区建设，探索建立制度规则融通创新机制，实施新一轮“双倍增”行动，完善激励机制和科技评价机制，聚力推动科技创新体制改革。要巩固提升自贸区、跨境电商综试区等平台功能，统筹推进各类口岸、进出口班列等开放通道，实现精准定向招商向高端化迈进，在以文化交流带动开放上实现突破，聚力打造双向开放新高地。要推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接机制落实，推动县域经济发展同乡村振兴有机结合，深化农村改革和沟域生态经济探索，聚力推进乡村振兴体制机制改革。要推动全面绿色转型，及时跟进国家节能降碳政策，以更大力度推进产业、能源、运输、用地“四大结构调整”，强化土地节约集约利用，加快推动生态环境执法机构改革，统筹推进自然资源资产产权制度改革、生态环境分区管控机制等重点任务落实，聚力深化生态文明体制改革。要聚焦就业、就学、就医、住房、养老、社保等推出一系列改革举措，统筹抓好党的组织建设、民主法治、社会治理、党风廉政等改革，聚力推进社会民生重点领域改革。要加强改革系统集成，进一步强化系统思维、强化创新意识、健全推进机制、发扬钉钉子精神，以更大决心和力度促进改革举措落实落细。

就深化文化企业国有资产监管体制改革，会议指出，要健全文化企业国有资产监管体制，加强日常督导检查，做到监而到位、管而有序、守住底线、发挥作用，确保文化企业正确履行社会文化责任，实现社会效益和经济效益相统一，实现国有资产保值增值。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧)