洛阳驿站博物馆：驿通古今 驿传八方

牡丹花开，八方客来。洛城大大小小的餐厅、酒店、宾馆顾客盈门，生意火爆。洛龙区周南驿自不待言。它既是洛阳驿站博物馆，又是文化酒店，游客在这里大快朵颐的同时，还能了解中国古代的驿站文化，开眼界，长知识。

周南驿正门

馆名：洛阳驿站博物馆

馆址：洛龙区政和路与金城寨街交叉口

馆藏精品：历代驿站文物

开放时间：每日9:00至11：30，14:00至18:00

牡丹花开，八方客来。洛城大大小小的餐厅、酒店、宾馆顾客盈门，生意火爆。

洛龙区周南驿自不待言。它既是洛阳驿站博物馆，又是文化酒店，游客在这里大快朵颐的同时，还能了解中国古代的驿站文化，开眼界，长知识。

周南名驿，始建于周

袁孝芬是洛阳驿站博物馆的讲解员，对馆藏文物谙熟于心。她每天穿着鲜艳的汉服，领着游客漫步于各个展厅，一遍遍讲述古老的驿站故事。

古代没有汽车、火车、飞机，也没有手机、电脑，古人出门办事，要么步行，要么骑马。赶路久了，人困马乏，需要歇脚。

驿站是古代官办接待机构，设有驿馆(客舍)，提供食宿，供传递公文政令、报送军情的驿使歇脚、换马，兼具接送官员、转运物资之功用，有点儿像邮政局，也有点儿像招待所。

现代的邮政局、招待所开门做生意，来者都是客，古时驿站通常只接待官方人员。

中国邮驿史长数千年。洛阳驿站博物馆，是以洛阳历史名驿——周南驿为基础建造的。它是我国首家民办驿站文化专题性博物馆，2010年筹建，2012年正式对外开放。

周南驿始建于周代，是我国历史上最早的驿站。两千多年前，周公率众营建洛邑，辅佐周成王定鼎洛阳，在此制礼作乐。为了传递政令、迎送诸侯，朝廷下令在洛邑城南营建周南驿。

洛阳是十三朝古都，三川交汇，人杰地灵。在历史上，它曾长期是中国的政治、经济、文化、交通中心。

周南驿地处洛城要地，一度是全国的中心驿站。它的命运与王朝兴衰息息相关，随着朝代更迭，周南驿几度更名，屡废屡兴，在中国邮驿史上的地位不可撼动，无数历史名人、高官政要曾在此下榻。

金元乱世，各方军阀逐鹿中原，各地驿道荒废、驿站颓败，周南驿亦未能幸免。

明太祖朱元璋上台后，调整领导班子，重整驿道，设河南府于洛阳。河南府知府徐麟揣摩圣意，大刀阔斧重建周南驿。此后至清末，周南驿繁盛数百年，一度是洛阳城的地标性建筑、洛阳第一官方“招待所”。

清末，国力衰微，八国联军侵华，逃出京城的慈禧太后和光绪皇帝，被迫签订丧权辱国的《辛丑条约》，得以回京。据《洛阳县志》记载，慈禧太后一行从西安出发，经两京大道来洛阳短暂休息，下榻在周南驿。