洛阳今天小雨转阴天 最高气温13℃

今日洛阳小雨或零星小雨转阴天，偏北风3级到4级，气温8℃到13℃。

明天清明，它既是节气，又是我国的传统节日。这天的节俗一是扫墓祭祖，二是踏青郊游。

清明是二十四节气中的第五个节气，物候是“桐始华，田鼠化为鴽(rú，古书上指鹌鹑一类的鸟)，虹始见”。清明时节是春耕春种的好时候，民间有“清明前后，种瓜点豆”“清明前后一场雨，胜过秀才中了举”等谚语。如果在清明前后能下一场透雨，对农民来说是再好不过的事了。

清明最早只是一个节气，后来才与上巳节、寒食节融合，演变成扫墓祭祖的节日。清明节与端午节、中秋节、春节并称中国四大传统节日，2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

据《洛阳市志》记载，明清至民国时期的清明节，在洛阳老城，人们有“抬城隍”的习俗。当天上午，群众轮流用轿子把城隍像送到北关的北坛，这叫“送城隍”，下午再把城隍像抬回来，这叫“接城隍”。由于有“抬了城隍不腰疼”的说法，群众争先恐后，生怕挤不到轿子跟前，这个习俗直到1927年才被冯玉祥下令革除。

关于清明的古诗词有很多，最为熟知的要数唐代杜牧的“清明时节雨纷纷”了。今年清明假期，我国大部地区天气较好，雨水主要集中在南方，东北大部地区以晴或多云天气为主，南方大部地区多阴雨，我市以阴天或小雨天气为主，气温偏低。

昨日，市气象局发布了清明假期洛阳天气预报。

4月3日(周六)：小雨或零星小雨转阴天，偏北风3级到4级，气温8℃到13℃。

4月4日(周日)：阴天到多云，局部地区有零星小雨，气温6℃到15℃。

4月5日(周一)：阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温8℃到14℃。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）