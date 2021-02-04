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中欧（洛阳）工业设计创新大赛决赛举行 不少作品让人眼前一亮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.03 08:55

智能超薄键盘

　　“超级数字键盘”、国内首款配备“水床”的多功能婴儿培养箱、会自动消毒的防疫扶手……在3月30日举行的中欧(洛阳)工业设计创新大赛决赛现场，不少作品让人眼前一亮。

　　该项赛事以“工业设计赋能洛阳智造”为主题，是我市首次针对工业设计领域举办的大型国际赛事，最终从国内外千余个作品中脱颖而出的90个设计，不少都与百姓生活息息相关。

　　“超级数字键盘”曾获两项设计顶尖大奖

　　智能超薄键盘“Nums”外表看起来很简单，只是一张厚度为0.2毫米的贴膜，却获得了德国红点至尊奖。

　　该款产品解决了笔记本电脑不便输入数字的难题，仅贴在触摸板上，通过程序轻拍即可实现电脑触摸板和数字键盘的无缝切换。此外，这张薄膜还能通过极简手势与热键，让使用者轻松调节音量、快进等，让游戏、办公的效率倍增。

　　目前“Nums”系列产品有40多项国内外知识产权，和苹果、联想、戴尔等企业建立深入合作，在全球拥有21万名用户。

　　此前，该款产品还与特斯拉Model X电动汽车、佳能5D MARK3等产品一起，获得了以严苛著称的日本Good Design设计大奖。

　　国内首款配备“水床”的多功能婴儿培养箱

　　婴儿培养箱属于高端医疗设备，主要用于为早产儿、病弱婴儿和新生儿提供一个类似母体宫腔的环境。

　　此次参赛的婴儿培养箱产品拥有独创的水垫设计，可以模拟羊水环境，更适宜婴儿的治疗和恢复。此外，该款产品在多处细节上下足功夫——

　　为保护婴儿敏感的听力，产品利用无声阻尼翻转和升降，开合都保持在静音状态；箱体内的婴儿床可按需求倾斜，左右两边都可抽出，拆卸方便，便于清洗消毒。

　　对于护士来说，这款婴儿培养箱在床体两边均设有手动和脚踏升降开关，操作方便。产品上配备的照射灯、治疗灯等均可轻松控制角度，满足多种场合需求。

　　全能防疫扶手，会自动消毒和加热

　　对于刚刚进入“地铁城市”行列的洛阳来说，如何保证乘坐安全卫生是重要问题。在此次大赛中亮相的一款防疫扶手，为解决此类问题提供了新的思路。

　　该款防疫扶手主要应用在地铁、公交车上，具有旋转消毒、站点显示、把手调温三大功能。通过顶部吊绳连接拉力感应器，扶手一检测到乘客松手，就会将原来露在外面的抓握部分旋转至内部消毒，使得下一位乘客可放心使用。扶手上配备的屏幕可以显示消毒状态和站点信息，让乘客避免错过车站。

　　在冬季乘车时，扶手还能借助内部搭载的加热器提升到适宜温度，为乘客提供舒适体验。

　　“软硬兼施”的共享医疗服务系统

　　“打工人”梗曾在之前火爆网络，参与此次大赛的就有一款服务“打工人”的医疗产品。

　　针对“打工人”因长时间对着电脑、手机低头办公而造成的颈椎腰椎酸痛，由软件小程序和硬件共享电刺激按摩仪组成的共享医疗服务系统“畅贴”提供了“软硬兼施”的处理手段。

　　在使用上，该款系统设计了推拿、锤击、刮痧、拔罐、针灸5种模式，并配备普通、薄荷、艾草等不同种类的水凝胶电极贴片，能起到多种理疗效果，让“打工人”充分利用碎片时间缓解疲劳。相关小程序还具备提醒功能，能提示人们适时放松，增强保护身体的意识。（记者 陈曦 通讯员 高亚恒 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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