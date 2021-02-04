洛阳查处曝光一批违法违规营运车辆

昨日，记者从市交通运输综合行政执法支队了解到，自相关整治行动开展以来，一批违法违规营运车辆受到查处曝光。 昨日，记者从市交通运输综合行政执法支队了解到，自相关整治行动开展以来，一批违法违规营运车辆受到查处曝光。 该支队相关负责人介绍，此次受到查处曝光的10台车辆，既有私家车也有出租车，违法违规营运地点主要集中在交通要道和交通枢纽地区。 违法违规营运车辆信息 ●非法营运车辆及地点 炊某鹏，豫CF177C小轿车，洛阳龙门站 李某辉，豫C053QE小轿车，洛阳龙门站 李某民，豫CC695Q小轿车，洛阳火车站 石某争，豫C2C510小轿车，洛阳火车站 王某伟，豫C91R51小轿车，北郊机场 ●违法违规出租车及地点 刘某伟，豫CD33790出租车，在客流集散地不服从调度私自揽客，洛阳龙门站 范某良，豫C933ZF出租车，网络预约出租车驾驶员违反规定巡游揽客，北郊机场 连某水，豫CRR063出租车，未办理注册手续驾驶出租车从事经营活动，高速伊阙站 闫某令，豫CT8757出租车，不按规定使用相关设备从事出租车经营活动，洛阳火车站 黄某格，豫CHC158出租车，不按规定使用相关设备从事出租车经营活动，洛阳龙门站 温馨提示 本次整治行动持续至5月5日，重点严厉打击黑车，包括黑出租、黑网约车、黑大巴等；严厉打击出租车不规范经营行为，包括起始地均不在许可区域、使用“黑表”违规收费等违法行为，不按照规定使用计价器、议价、拒载、甩客、故意绕道、未经乘车人同意强行拼客等违规经营行为；受到查处的违法违规车辆和当事人信息，将一律被上传至信用信息系统；市民可拨打交通运输服务监督电话12328进行举报；相关部门将定期曝光违法违规营运车辆。（记者 赵硕）