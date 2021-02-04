洛阳中招理化生实验操作、信息技术考试将于4月8日至24日进行

昨日，记者从市教育局、各区教育部门获悉，我市(含各县)中招理化生实验操作、信息技术考试将于4月8日至24日进行；市区考生将于4月16日开考，均在本辖区所设考点考试。

昨日，记者从市教育局、各区教育部门获悉，我市(含各县)中招理化生实验操作、信息技术考试将于4月8日至24日进行；市区考生将于4月16日开考，均在本辖区所设考点考试。

安排

市区共设33个考点4月16日开考

据市教育局相关负责人介绍，目前，我市各初中已移交所在城市区教育部门管理，因此今年市区考生的中招理化生实验操作、信息技术考试由各区统筹安排，市区共设33个考点。与2019年相比(2020年由于新冠肺炎疫情，暂停考试)，各区在原有考点基础上新增部分考点，以满足考生就近考试的需求。

记者从各区教育部门中招办了解到，今年，这两项考试的具体流程和往年一样，考生参加完理化生实验操作考试，现场将有人员带领学生到同一考点的计算机教室参加信息技术考试。

内容

两科满分共计45分考啥、咋考看这里

●考试对象

初三应届毕业生、在我市报名参加中招文化课统考的学生。

●考试时间

理化生实验操作

考试时间为15分钟

以满分30分折合计入考生中招总分

信息技术

考试时间为30分钟

以满分15分折合计入考生中招总分

●考试内容

【理化生实验操作】

考试内容含物理、化学、生物3科，共计24份试卷，每份试卷包含上述3科的实验考试题各1个。

试题按难度、完成时间的不同分为两类：较难的实验为主考题，一般的实验为副考题。每份试卷的主、副考题分值比例为16∶6∶6：2，即主考题1个，占16分；副考题2个，各占6分；考试结束后整理实验器材占2分。在实验操作考试前，由考生随机抽签确定其考试题，监考老师与考生为一对一监考。

【信息技术考试】

考试在局域网环境下进行，考生进入考场后将进行独立上机考试，考试系统随机自动组卷，即时智能评卷。

考试题型共有3种，分别为单选题、判断题、操作题。今年，该项考试的卷面总分和往年一样均为100分。在题型上，今年中招信息技术考试主要包括3种题型：单选题10道(每道2分，共20分)、判断题10道(每道2分，共20分)、操作题5道(共60分)。

与去年相比，操作题难度略有增加，具体为：文字录入题(10分)、随机抽取操作系统或文字处理题(10分)、随机抽取数据处理或多媒体题(10分)、编程设计VB操作题(15分)，编程机器人仿真软件VJC操作题(15分)

“考生做操作题时要注意观察对话框，看清‘本题工作目录’中存储的图片、音乐、视频等做题时需要用到的素材；操作题完成后，一定要点击‘保存’。”市教育局电化教育馆相关负责人提醒，操作题中的“重新操作”指的是初始化本操作题数据，会让题目回到未做题时的原始状态，考生应慎重选择；若考试中出现死机、断电、异常退出等情况，可及时向监考老师报告，由监考老师处理。（首席记者 焦琳）