2021中国（郑州）黄河文化月即将启动

1日，2021中国(郑州)黄河文化月新闻发布会在郑州举行。郑州、开封、洛阳等沿黄城市，将通过丰富多彩的系列活动，向全世界推介黄河文化、讲述黄河故事。
1日，2021中国(郑州)黄河文化月新闻发布会在郑州举行。郑州、开封、洛阳等沿黄城市，将通过丰富多彩的系列活动，向全世界推介黄河文化、讲述黄河故事。
1日，2021中国(郑州)黄河文化月新闻发布会在郑州举行。郑州、开封、洛阳等沿黄城市，将通过丰富多彩的系列活动，向全世界推介黄河文化、讲述黄河故事。
此次文化月从4月13日持续到5月8日，共举办9项活动，包括辛丑年黄帝故里拜祖大典、“三座城三百里三千年”系列文化旅游活动、黄河珍宝——沿黄九省文物精品展等。其中，“三座城三百里三千年”活动是郑汴洛三市首次文旅大联合，同步联动开展丰富多彩的文旅大优惠、大放送活动。三市将共同推出精品旅游线路、神秘嘉宾网络直播、盲盒抽取优惠券等，全方位联合推介郑汴洛黄金旅游线路，邀请海内外宾客共同感受壮美黄河、出彩河南。
省委宣传部副部长方启雄主持新闻发布会，副市长魏险峰参加新闻发布会。(记者 李砺瑾 魏巍)
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