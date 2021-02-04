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市城乡规划委员会2021年第三次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.03 08:12

　　2日下午，市城乡规划委员会2021年第三次会议召开，审议并原则通过《洛阳市老旧小区改造设计导则》《洛阳市金翠路(丝路大道—翠云峰立交)规划建设方案》等。

　　按照《洛阳市老旧小区改造设计导则》，我市将坚持以人为本，遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，细化老旧小区设计标准，确保老旧小区改造切合民生、贴合民意，成为更有温度的城市更新方式。同时，还将落实“一区一策”“一楼一策”，推广实行“菜单式”改造，广泛征求群众意见，力求设计方案精细、实用，确保改造质量。

　　金翠路丝路大道至翠云峰立交段位于道北片区，全长8.8公里，红线宽50米，双向6车道，将有效分担邙岭大道等东西向主干道的交通压力。其中，金翠路与丝路大道、周山大道等南北向重要道路的交会区域设置立交，并在翠云峰立交接入预留的地面辅道口。

　　会议还通过了《隋唐洛阳城宫城北区唐宫市场环境整治与遗址标识工程设计方案》《洛阳市洛龙区白马寺西片区控制性详细规划及洛龙区杨湾安置小区规划设计方案》《华耀城关林商业中心1号地块至5号地块项目规划设计方案》《洛阳天悦花园项目规划设计方案》《洛阳建业府项目规划设计方案》《绿都凤启开元项目规划设计方案》。

　　市长、市规委会主任刘宛康主持会议，并对完善提升相关规划方案提出要求。市委常委、常务副市长、市规委会副主任王琰君，市委常委、市政府党组成员、市规委会副主任魏建平等参加会议。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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