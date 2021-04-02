精彩的表演、绚丽的灯光、琳琅满目的商品……今晚，河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集在洛阳市涧西区广州市场步行街启动。

精彩的表演、绚丽的灯光、琳琅满目的商品……今晚，河南省文化旅游消费季暨第五届河洛文化大集在洛阳市涧西区广州市场步行街启动。春雨淅沥，但市民和游客热情不减，打着伞如约赶集。

本届河洛文化大集围绕“文创新天地”“网红打卡地”“文旅体验地”“夜经济集聚地”四个主题内容，设置河南省文化旅游产品展区、洛阳都市圈文化旅游产品展区、洛阳市文化旅游产品展区、广州市场老风情展区、非遗国潮文创展区、“东方博物馆之都”文创展区、牡丹文创产品展区、“洛阳礼物”展区、洛阳银行展区、特色小吃展区、演艺区、线上直播区等，10大展区、70余个展位全面展示全省及洛阳都市圈文化旅游产品、非物质文化遗产、文创等，让游客感受传统文化与现代文创融合碰撞的魅力。