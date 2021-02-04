最新！洛阳新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿政策出炉

今日，记者从2021年洛阳市新能源出租汽车推广应用工作推进会上了解到，洛阳市新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿政策及资金管理办法目前已出炉。

今日，记者从2021年洛阳市新能源出租汽车推广应用工作推进会上了解到，洛阳市新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿政策及资金管理办法目前已出炉。

补贴和补偿对象

经营期限在2023年至2027年年底前的洛阳城市区巡游出租车，且须为洛阳市通过公开招标选定车型，即长安EV460和广汽传祺Aion S炫530。

新能源出租车实现机打发票

更换补贴和提前更新补偿标准

●车辆更换补贴

2021年6月30日前完成更换的，每车给予6000元的更换补贴；2021年9月30日前完成更换的，每车给予5000元的更换补贴；2021年11月30日前完成更换的，每车给予4000元的更换补贴；2021年11月30日后完成更换不给予补贴。

●车辆提前更新补偿：

2023年经营期限到期的，每车给予16800元补偿；2024年经营期限到期的，每车给予25200元补偿；2025年经营期限到期的，每车给予33600元补偿；2026年经营期限到期的，每车给予42000元补；2027年经营期限到期的，每车给予50400元补偿。

也就是说，按期更换最高可享56400元补贴和补偿资金。

提醒：车辆退出或报废日期剩余年限，按照车辆行驶证注册登记日期；经营期限在2027年底前到期的车辆，其更换工作须在2021年11月底前完成； 2022年1月1日起，停止对2027年年底前经营期限到期车辆给予补贴和补偿；本次车辆更换补贴及提前更换补偿一次性执行，今年内有效。

企业申请补贴和补偿资金的条件：

企业经营许可在有效期内；近1年内无较重及以上失信记录，有必要的安全生产管理制度。

申请所需材料

●加载统一社会信用代码的营业执照复印件(暂未三证合一的企业需营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件)、法定代表人身份证复印件

●原车辆行驶证复印件、道路运输证复印件、车辆提前退出市场证明或报废证明材料

●新能源车辆行驶证复印件、带车牌车辆整车照片、车辆登记证书复印件、车辆销售发票复印件、车辆道路运输证复印件

●洛阳市新能源巡游出租汽车更换补贴和补偿资金申请表

●洛阳市新能源巡游出租汽车更换补贴和补偿资金单车申请表

●洛阳市新能源巡游出租汽车更换补贴和补偿资金车辆信息汇总表

●巡游出租汽车企业申请更换补贴和补偿资金信息真实性承诺书

●提醒：复印件一式两份并加盖公章且须携带原件以供核对

（洛报融媒记者 赵硕/文 张怡熙/图）